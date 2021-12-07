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十指緊扣嫩妹被拍到！　健保署長李伯璋：她認我作乾爹

衛福部高官再爆桃色新聞，健保署長李伯璋被直擊與一名氣質嫩妹夜會，兩人共享無菜單日式料理。（圖／攝影組）。

▲衛福部高官再爆桃色新聞，健保署長李伯璋被直擊與一名氣質嫩妹夜會，兩人共享無菜單日式料理。（圖／CTWANT提供，下同）。

圖、文／CTWANT

日前本刊接獲爆料，指健保署署長李伯璋（67歲）有不倫戀情，本刊直擊發現一位年約30歲的氣質妹和綽號「阿伯」、年近七旬的署長共進晚餐，兩人享受無菜單料理後在夜色中漫步，甚至偷偷十指緊扣，曖昧指數爆表。

一位李伯璋的學生表示，這位署長老師醫術超群、個性謙和，但因接任署長後進行健保改革，希望推動「合理收費」，而非一味由全民買單，浪費有限的醫療資源，也因為署長學經歷出色，是下一任衛福部長熱門人選。

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李伯璋年近七旬，約會對象年約30出頭，李稱對方是乾女兒，但兩人卻如情侶般十指緊扣。（圖／攝影組）。

▲李伯璋年近七旬，約會對象年約30出頭，李稱對方是乾女兒，但兩人卻如情侶般十指緊扣。

本刊調查，李伯璋出生於雲林縣，是台北醫學院醫學系學士、國立成功大學科技法律研究所碩士、日本京都府立醫科大學移植外科研究員、美國加州大學洛杉磯分校外科研究員，還是成功大學醫學院外科學科教授。

李伯璋致力於推動器官捐贈，曾擔任器官移植登錄中心董事長，也是國內腎臟移植權威；他獲獎無數，包括2013年中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎、2017年醫療奉獻獎的特殊貢獻獎等，同時也是第1任衛福部台南醫院院長、第2任健保署署長。

李伯璋力推健保改革，外傳他是下任衛福部長熱門人選，如今卻陷入桃色風暴中。（圖／攝影組）。

▲李伯璋力推健保改革，外傳他是下任衛福部長熱門人選，如今卻陷入桃色風暴中。

李伯璋學經歷相當完整，由於他本身是臨床醫師背景，從基層打拼上來，很清楚醫界的需求，據了解，從他擔任署長後，也是醫界與健保署關係最融洽的時期。

李伯璋是腎臟科權威，不過2020年他確診罹患「腎細胞癌」，將1顆腎臟摘掉，但他只請假5天，一出院就回去上班。他告訴記者「健保署長是我人生的最後一份公職，只要我還能做的一天，就要努力。」

面對本刊查證，李伯璋表示「她真的很優秀，個性好，學問好，跟她接觸的人都很欣賞！我倆若方便，會找機會聊天！她認我做乾爹，我跟她爸爸媽媽也很熟，有時候一起吃飯！」但李伯璋並未對該名女子的身分背景，以及兩人如何相識往來的過程加以說明，他強調自己是住在劍潭宿舍，並不是在民生社區附近，也沒有與該名女子同住。

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