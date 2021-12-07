班級狂拿獎牌「一串垂到地板」　釣出眾網回憶：曾為它在升旗罰站

▲班級拿獎牌「一串垂到地板」，網驚呆「這一班的孩子壓力一定很大」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

學校為了培養學生榮譽感、團體合作精神及維持良好校園生活，會舉辦像是整潔比賽、秩序比賽等，一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，一間教室外掛著一大串優勝獎牌。照片曝光後立刻引發網友熱議，有網友覺得這一班非常厲害，但也有人認為「學生很幸苦吧！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，可以看見一間教室外的班級牌下方，懸掛著一大串包含整潔優勝、秩序優勝、紀律優勝及禮貌優勝等，多達20面的獎牌，數量多到直接貼到地板上，讓他不禁感嘆，這就是當隔壁班都是資優生時，會出現的畫面。

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其實這一張照片是2018年被網友分享在爆廢公社，如今再次被網友翻出來引起討論，有網友說「真優秀，未來當主管」、「小時候都很怕沒拿到獎牌」、「以前讀小學時，以這個為班級目標，大家都很拚」、「曾有一次因為一面牌都沒有，全班被罰抄課文」。

也有人認為「我國中班級就這樣，跟成績好沒關係，主要是老師管得嚴」、「這一班的孩子壓力一定很大」、「在這班級應該很幸苦吧」、「我國一時整潔、秩序第一名的獎狀，貼滿整個壁報區，滿到還要浮貼」、「讓我想到讀書時，老師很愛跟別班比，所以我們班只沒拿到獎，就得升旗罰站，中午不能睡覺走廊罰站」。

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