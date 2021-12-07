冬天的夜晚　你的膀胱是否也冷的發抖

▲三總泌尿外科陳進利醫師。

圖、文／台灣尿失禁防治協會

正常人在夜間睡眠期間因為有『抗利尿賀爾蒙』的作用，可以使得尿液濃縮，避免在夜晚睡覺休息期間會因為膀胱儲尿過多而需要起床上廁所，進而讓人體能夠因為得到充足的睡眠而獲得充分的休息、恢復體力與提升免疫力。

『夜尿症』在定義上指的是夜間睡覺時期必須起床解尿一次以上。造成夜尿症的原因很多，諸如抗利尿賀爾蒙分泌異常、新陳代謝疾病、水分攝取過多、使用利尿劑、攝護腺肥大、膀胱神經或病生理的變化……等。

『膀胱過動症』是一因為膀胱神經受損導致膀胱神經過度敏感，進而產生膀胱逼尿肌異常收縮的疾病，臨床上常見的症狀包括頻尿、急尿、夜尿及伴隨有或無尿失禁的發生。

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在30-79歲的成人，平均每5人就有1位有膀胱過動症的困擾，代表其發生率大約為20%，此狀況與男女性別無關，會隨著年紀的增加而增高發生率。

正常人膀胱儲尿達到約150毫升時會有想要解尿的感覺，但是此時的膀胱仍可忍的住而不需立即至廁所解尿，可繼續儲尿至300-500毫升才需要解尿。但是，膀胱過動症患者的膀胱因為有神經過度敏感的問題，可能在儲尿50-100毫升時即會有想要解尿的感覺，症狀嚴重者，有時若是不立即至廁所解尿，甚至會發生尿失禁的狀況，這也就是為什麼膀胱過動症患者臨床上時常會抱怨膀胱容積過小，喝水後很快就會想要上廁所，有時若是稍微延遲一下，膀胱就會感覺到好像憋不住，甚至會有漏尿的狀況。

冬天時，氣溫變冷，溫度下降，人體排汗狀況自然減少，因而使得我們在冬天時的解尿頻率會上升，自然夜尿的次數也會因而增加，此夜尿頻率增加的狀況在膀胱過動症患者會更加明顯，因為在膀胱內的溫度感受器會因為氣溫變冷的關係，增加C-fiber的神經傳導活性，更加刺激膀胱的神經反應，因而造成夜尿次數增加更明顯，也會嚴重影響患者的睡眠品質，進一步影響病人的心裡、情緒、體力與免疫力，甚至可能因為夜間起床解尿時不慎摔倒而進一步造成身體的受傷。

三總泌尿外科陳進利醫師表示:『夜尿症』是『膀胱過動症』患者常見的症狀之一，但是並不代表病患就一定是膀胱過動症，有此疑慮時，建議至泌尿科門診就診，可經由基本的病史詢問與許多檢查方式(諸如尿液檢查、尿流速測定、餘尿量掃描、排尿日誌紀錄、尿路動力學檢查、膀胱鏡……)進一步鑑別診斷與確診。治療的第一步是從日常生活習慣開始，平時避免刺激性飲食的攝入(如含糖飲料、酒精、咖啡、茶……)，在傍晚過後即降低水分的攝取量，避免增加夜尿的次數，同時注意身體的保暖，避免增加膀胱神經的敏感刺激;若是在調整日常生活的習慣後還是有夜尿的困擾，可以考慮藥物治療，包括傳統的抗蕈毒鹼受體藥物及新一代的β3-腎上腺素受體活化劑，可更進一步改善膀胱的神經傳導刺激，降低夜尿的次數。

三軍總醫院外科部泌尿外科 陳進利醫師

內湖三總門診時間: 週二、週三下午14:00~17:00

汀洲三總門診時間: 週三上午08:30~12:00

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