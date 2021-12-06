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印尼東爪哇火山再噴發！已14死逾50傷　搜救遇強風豪雨一度喊卡

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日空拍景象。（圖／路透）

文／中央社雅加達6日綜合外電報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）今天再度噴出火山灰，迫使搜救工作喊卡。官員稍早警告居民仍須保持警惕，而搜救工作一度因強風豪雨喊停。

法新社最新消息指出，由於今天又有火山活動，搜救任務暫停。

路透社稍早報導，塞梅魯火山上週末爆發，造成14死數十傷，上千人緊急疏散。

這座爪哇島上最高的山峰4日劇烈噴發，火山灰直噴天際、覆蓋周圍村莊，造成14人死亡與數十人受傷。

空拍畫面顯示，屋頂從灰濛濛的景觀中露出，地面上則是軍人、警察和居民徒手挖泥搶救受困者。

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲當地警民合作挖出受困者。（圖／路透）

塞梅魯火山觀測所（Semeru Volcano Observatory）今天警告民眾遠離火山，因為據傳已經有焦急的居民返回住家查看身家財產和飼養的牲畜。

觀測所說：「塞梅魯火山仍處2級狀態，在這個級別民眾必須格外警惕，因為潛在威脅仍然存在。」

超過50人在火山噴發中受傷，大部分是燒傷。熔岩流也摧毀了連接東爪哇省瑪琅市（Malang）和鄰近地區盧馬姜縣（Lumajang）的重要橋梁。

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲印尼塞梅魯火山噴發，火山灰覆蓋大地。（圖／路透）

路透社目擊者表示，在桑柏烏勒（Sumberwuluh）地區，兩輛卡車被半埋在火山灰裡，強風讓復原工作突然喊停。

超過千人無法返回家園，當局已設置公共廚房和衛生設施因應。

美國有線電視新聞網（CNN）印尼頻道報導，創傷治療小組已前往災區協助受火山噴發影響的兒童，同時裝有米、毛毯、衣服等民生必需品的數百個救援包物資已送往災區。

塞梅魯火山是印尼100多座活火山之一，該國位處太平洋火環帶，板塊活動活躍。

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲無人機於6日拍攝到的受災區鳥瞰圖。（圖／路透）

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