當心代謝症候群　罹患糖尿病機率增6倍

▲代謝症候群成為健康隱形殺手。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

代謝症候群雖然沒有明顯的症狀，卻比一般人增加6倍得到糖尿病的風險，也大大增加罹患三高、心臟病、中風的機率，營養師高敏敏在臉書粉專發文表示，只要將日常飲食顧好，從生活習慣開始預防，就不容易罹患代謝症候群。

以下５項因子符合3項(含)以上

即可判定為代謝症候群

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✔腹部肥胖：男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋），其實腹部肥胖，就代表內臟脂肪堆積過多，也就容易導致代謝異常。

✔血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是服用醫師處方高血壓治療藥物。

✔空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL，或是服用醫師處方治療糖尿病藥物。

✔空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL，或是服用醫師處方降三酸甘油酯藥物。

✔高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

（以上5項因子符合3項（含）以上，即可判定為代謝症候群）

高敏敏表示，不良生活型態還有遺傳因素，是導致罹患代謝症候群主要原因，如果飲食習慣時常低纖、高糖、高油、量飲酒，容易導致內分泌失調、血糖上升，如果家中又有高血壓、糖尿病、高脂血症的人，更可能導致代謝症候群，另外，胰島素阻抗也可能使血液葡萄糖不容易進入細胞內，導致身體代謝出問題。

她提到，代謝症候群是可以預防也可以治療的，如果不及早檢查治療將比一般人增加：6倍 糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險。

▲代謝症候群危險指標。（圖／截取自高敏敏營養師臉書 ）

預防勝於治療5大原則

✔將健康飲食口訣記起來「三低一高」，三低是低油、低糖、低鹽，一高就是高纖，也就是多吃蔬果。

✔一天至少運動30分鐘。

✔不抽菸、減少酒精攝取。

✔壓力也是代謝症候群主因之一，建議適當發洩自己的壓力，可以多出門走走或做自己喜歡的事，如果一直沒辦法改善，也可以找醫師或臨床心理師求助。

✔定期做健檢，每一段時間做一次健康檢查，如果健康有疑慮，更能儘早發現問題。