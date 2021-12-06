二連敗！館長要賠120萬　熱賣T-Shirt商標遭前泰拳冠軍控侵權

▲館長自創T-Shirt商標和前泰拳冠軍王怡天所註冊商標過於相似，被王怒求償300萬元。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）



記者林冠吟／台北報導

網紅館長陳之漢所創立的「INFINITE POWER」商標，和前泰拳冠軍王怡天所註冊的「INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART」商標過於相似，歷經協商後館長向王承諾不會再使用「INFINITE POWER」等商標字樣，事後卻被王發現館長仍公然販售寫有「INFINITE POWER」文字的「無限之力T-Shirt」，怒對館長提告求償300萬元。一審，法官判館長須賠償王怡天120萬元，館長不服上訴二審；智慧財產法院審理後，駁回館長上訴，維持原判。

曾多次在國際獲得泰拳冠軍殊榮的王怡天向法官表示，自己返台後，為推廣武術文化，開設「降龍總武運動訓練館」，並再2015年將「INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART」等字樣與圖註冊為商標，不料館長陳之漢亦向智慧局申請「INFINITE POWER」商標，但是2者過於相似，幾經協商後，2019年8月館長向王怡天承諾不會再使用「INFINITE POWER」之相關字樣，卻被王發現館長在簽訂協議後，仍繼續使用、販賣有「INFINITE POWER」字樣之「無限之力T-Shirt」，怒對館長提起告訴，求償300萬元。

▲（右）館長與（左）王怡天「IFINITE POWER」商標糾紛。（圖／翻攝王怡天臉書）



一審，台北地院認為館長侵權事實明確，判館長須賠償王怡天120萬元，館長不服，上訴二審。

館長向法官證稱，當初雙方所簽下的協議書中，並不包含「再簽署前發售之載有「INFINITE POWER」之字樣產品」，但智慧財產法院審理後，審酌雙方相關協議事證、郵件往來等證據來看，仍認為館長侵權事實明確，維持一審判決，駁回上訴，全案仍可上訴。