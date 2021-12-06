　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron太猛！英增至246例　學者估「幾周內」打敗Delta變主要毒株

▲▼ 英國疫情／倫敦地鐵。（圖／路透）

▲英國Omicron疫情告急，截至5日已累計近250例確診，還有人擔心未被檢測出來的真實感染情況可能達到1000例。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

Omicron入侵全球至少45個國家或地區，英國自11月27日發現首例Omicron確診後，截至5日共累計246起病例，單日確診增幅更飆破50％。英國東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學院教授亨特（Paul Hunter）就預估，最快在未來幾周之內Omicron變異株將成為英國的主要流行毒株。

根據《衛報》、《天空新聞》報導，亨特教授於BBC頻道受訪時表示，近來出現Omicron比Delta變異株傳播更快，且目前隱藏病例可能達1000多例的擔憂聲浪，儘管尚不清楚Omicron在英國的傳播方式，但初步跡象顯示，其傳播速度可能相當快，最快可能在未來幾周或1個月之內超越Delta，成為英國主要流行的新冠毒株。

英國衛生安局（UKHSA）5日公布最新數據，單日新增86例Omicron確診，相較於前一日共計的160例，單日增幅超過50％，使得境內Omicron總感染人數達到246例。與此同時，英國當天共報告4萬3992例新冠確診，高於4日新增的4.2萬例。

亨特認為，接下來的一大問題是，感染了Omicron變異株後會有多大損害，各界正在努力解開這個待解之謎。他補充，旅行限制只會對防疫產生微小影響，因為其他國家將其視為經濟制裁，反而會擔心被列入禁止對象，而導致不敢公開真實疫情，「我認為一旦病毒開始在某個國家的內部傳播，那邊境限制就不會帶來任何影響，這點我們早在COVID疫情前就知道了。」

▼截至台灣時間6日上午10時的Omicron全球確診圖，下午新增泰國報告首例確診。（圖／ETtoday）

▲▼ 1206魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／記ETtoday）

►亞洲又一國淪陷！泰國通報首例Omicron　35歲男入境確診症狀輕微
►AZ發明者認「疫苗恐難擋Omicron」！　警告：下個大流行會更致命
►美NIH警告1情況再爆新變種　FDA考慮加速「Omicron新版疫苗」審查

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►152元就能除腳臭

ET快訊
退伍超過8年還要教召？　國防部證實「編管延至12年」
脫衣就觸電！他冬天狂「被電」　過來人曝神招秒解決
瓦城怎點最內行？　全場點名「1菜色」：超穩定
館長熱賣T恤被控侵權「2連敗」　判賠金額出爐
獨／李柏璋用「瘋狂維尼」搞過一堆人　炫耀：只有來求情的
小米「雙12優惠」出爐！　65吋電視1.8萬有找
妳這裡出汗了...她PO網揭按摩師性侵：噁心
男友花10萬買猴子頭貼！釣出陳零九曝「我花1千萬」　Curr

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

勞工短缺太嚴重！美國聖誕老人還缺3千名　他開27萬高價還請不到人

噁鄰居跟蹤騷擾！她新婚夜遭「連開5槍」爆血倒地　新郎目睹崩潰

印尼東爪哇火山再噴發！已14死逾50傷　搜救遇強風豪雨一度喊卡

翁山蘇姬恐被關到死！11罪刑期最高超過100年　英國發聲譴責

打完BNT第3針選哪牌？　美研究曝「1品牌」4週後抗體還在升

莫德納副總裁親曝：正研究「3大疫苗策略」　加強免疫抗Omicron

Omicron太猛！英增至246例　學者估「幾周內」打敗Delta變主要毒株

日相岸田文雄：南韓是重要鄰國！　將要求南韓做出「適當舉措」

教室拍抖音！女老師情不自禁掏胸　「頂男學生身上」飢渴告白

航班落地滑行　男乘客突開艙門跳機跑了！登機前詭異對話曝光

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

勞工短缺太嚴重！美國聖誕老人還缺3千名　他開27萬高價還請不到人

噁鄰居跟蹤騷擾！她新婚夜遭「連開5槍」爆血倒地　新郎目睹崩潰

印尼東爪哇火山再噴發！已14死逾50傷　搜救遇強風豪雨一度喊卡

翁山蘇姬恐被關到死！11罪刑期最高超過100年　英國發聲譴責

打完BNT第3針選哪牌？　美研究曝「1品牌」4週後抗體還在升

莫德納副總裁親曝：正研究「3大疫苗策略」　加強免疫抗Omicron

Omicron太猛！英增至246例　學者估「幾周內」打敗Delta變主要毒株

日相岸田文雄：南韓是重要鄰國！　將要求南韓做出「適當舉措」

教室拍抖音！女老師情不自禁掏胸　「頂男學生身上」飢渴告白

航班落地滑行　男乘客突開艙門跳機跑了！登機前詭異對話曝光

一杯飲料1299元！未開幕手搖店硬被上架　UberEat回應讓她傻眼

勞工短缺太嚴重！美國聖誕老人還缺3千名　他開27萬高價還請不到人

退伍超過8年還要教召？　國防部證實編管延至12年

四大建設發展東台灣　花東鐵路雙軌化拚2027年底通車

產官學一致看好高雄這區　1字頭國宅半年跳上2字頭

投資達人年領100萬股利！　曝9大指標篩選「績優股」　

35公斤「大狗圍巾」Ｕ型掛脖子　媽遭重壓翻白眼：我一點也不冷

星巴克新飲「繽紛派對那堤」太搶眼！　12／8開賣抽買一送一喝起來

天冷肚餓！大食怪汪每天「叼碗等加飯」　爸嘆：有這寶寶幾點回家

無視登山禁令！男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

AZ發明者認疫苗恐難擋Omicron！

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

傷停補時絕殺對手！埃及教練嗨到心臟病發

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

日本愛子公主終於成年！笑容成熟穩重

佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！

3千多人開心出遊　美豪華郵輪驚爆10人染疫

BNT對抗Omicron效力曝光！打完6個月仍可抵禦

她棉花棒挖耳「狂冒黃色膿液」嚇壞

兒血洗學校4死7傷　父母下場慘了

更多熱門

相關新聞

莫德納副總裁親曝抗Omicron「3大疫苗策略」

莫德納副總裁親曝抗Omicron「3大疫苗策略」

現有新冠疫苗對抗Omicron變異株的效力受到關注，美國製藥大廠莫德納全球醫學事務部副總裁海爾（Randall Hyer）表示，該公司已針對3種對抗Omicron的疫苗策略展開研究，將從中找出最有效加強免疫的一種，盡可能迅速研發出新疫苗。

日本再爆Omicron病例！30多歲男曾有義大利旅遊史

日本再爆Omicron病例！30多歲男曾有義大利旅遊史

郵輪爆Omicron疑似個案　船上載3200多人

郵輪爆Omicron疑似個案　船上載3200多人

僅1家醫院能打莫德納？北市府澄清

僅1家醫院能打莫德納？北市府澄清

阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

關鍵字：

Omicron新冠肺炎COVID-19英國疫情世界疫情delta

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

林心如洩《華燈》兇手

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面