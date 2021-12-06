教室拍抖音！女老師情不自禁掏胸　「頂男學生身上」飢渴告白

▲女老師在教室與男學生有不當接觸。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名女老師和學生跳舞一起拍攝TikTok影片時，突然在教室摟住一名男學生的腰，還用傲人雙峰頂著對方，誇張舉動嚇壞其他同學，警調查發現她與未成年者發生不當關係逮捕。

在默特爾比奇市(Myrtle Beach)一所高中擔任代課老師的44歲女子安吉拉(Angela Bianca Hilton-Hecht)，因為在教室做出不雅行為讓學校展開調查，據了解，她上月在教室跳舞時，突然摟住16歲以下男學生的腰，說出我愛你後，用雙手掏胸頂在男學生身上。

謠言傳遍校園後，警方在安吉拉手機中找到多則她傳給男學生的私密簡訊，裡面充滿了挑逗內容，讓校方上月12日決定將她解雇，警方2日依與未成年者發生三級刑事性行為、助長未成年犯罪與非法通訊等罪，正式將她逮捕。