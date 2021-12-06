航班落地滑行　男乘客突開艙門跳機跑了！登機前詭異對話曝光

▲班機還在跑道上滑行時，一名男子突然打開機艙尾部廚房艙門並跳下。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國西南航空4日一架客機降落在亞利桑那州的國際機場，但就在班機落地滑行時，一名30歲男子突然打開艙門逃跑，腿部受傷。外傳男子上機前與家屬通電話時曾提到，「有人要來抓我，有人會過來把我殺掉」。

綜合CNN等外媒報導，西南航空編號4236班機自科羅拉多州起飛後，順利降落在亞利桑那州鳳凰城天港國際機場（Sky Harbor Airport）。但就在班機還在跑道上滑行時，一名男子突然打開機艙尾部廚房艙門並跳下，機長見狀趕緊把飛機停下，並通知相關人員。

男子摔落地之後，朝著消防局大樓走去，並把自己鎖在宿舍房間內。消防單位表示，隊員數分鐘後讓這名男子把門打開，並進行現場評估與治療，接著男子因腿部受傷被送往當地一間醫院。

依據家屬說法，男子可能患有精神方面疾病，登機前曾與家人通話長達7小時，「他當時偏執地說，『有人要來抓我，有人會過來把我殺掉』。」

現階段仍不清楚男子如何打開飛機艙門，此事件仍處於調查階段，目前還不清楚他跳下飛機的動機。報導指出，男子已於4日晚間因2項非法入侵重罪被逮捕。

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