新家有蛇出沒！屋主放煙驅趕下秒火舌狂竄　280坪豪宅慘燒剩3面牆

ICYMI (Tuesday 11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) NOTE: non-hydrant area, driveway 3/4 mi long off Big Woods Rd pic.twitter.com/hJ4i4Bz8nL — Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 26, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

美國馬里蘭州一名屋主剛搬入新家後，發現家裡居然有蛇，於是他在11月23日試圖用煙驅趕家中的蛇，沒想到竟意外引發大火，讓價值180萬美元（約新台幣5000萬元）、寬約280坪的房子燒剩3面牆。外媒稱，目前消防隊無法確認侵入新家的蛇狀況如何，但這間新家確定已被夷為平地。

▲美國一名屋主放火驅趕家中的蛇，沒想到竟引發大火，導致價值5000萬的新家被燒剩3面牆，下同。（圖／翻攝自推特／@mcfrsPIO）

綜合CNN與ABC報導，發生火災的房子位於馬里蘭州迪克森（Dickerson），它寬約1萬平方英尺（約280坪），最近才剛以180萬美元的價格售出。在房主搬入新家後，就一直被蛇的問題所困擾，於是他在11月23日決定點燃一些煤炭，試圖產生煙霧來驅趕家中的蛇。

不過，由於燃燒的煤炭放得太靠近可燃材料，火勢一直從地下室蔓延到牆壁和地板，最後整棟房子都被熊熊大火吞噬。幸運的是，火災發生時房子裡沒人，才沒有出現人員傷亡事件。一位路過的鄰居看到煙霧後打給消防局，而消防局也立刻派出75名消防員趕到現場救火，直到第二天早上大火才被完全撲滅。

消防局的發言人皮林格（Pete Piringer）指出，他們估計房主的損失將超過100萬美元（約新台幣2770萬元）。由於目前沒有證據顯示屋主有縱火意圖，因此消防部門將這起火災判定為意外。皮林格指出，民眾若在家中發現害蟲或野生動物，建議向專業機構尋求協助，以免造成意外發生。報導稱，目前消防隊無法確認侵入新家的蛇狀況如何，但這間新家確定已被夷為平地。

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