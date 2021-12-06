噁鄰居跟蹤騷擾！她新婚夜遭「連開5槍」爆血倒地　新郎目睹崩潰

▲ 年輕的夏爾瑪在婚禮當天遭長期騷擾她的鄰居開槍傷害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度哈里亞納邦發生一起驚悚案件，一名年輕女子長期遭住在附近的男子跟蹤、騷擾，日前竟在婚禮當晚遭該名鄰居及同夥連開5槍，目前仍在醫院治療，尚未脫離險境，令新婚的丈夫悲憤不已。

《印度時報》報導，現年20歲的夏爾瑪（Tanishka Sharma）來自哈里亞納邦的羅赫塔克，1日才和丈夫甜蜜完婚，未料短短幾小時後，乘車前往丈夫家的路上被一輛車攔下，遭車上的男子薩希勒（Sahil）連開5槍，當場爆血。薩希勒是夏爾瑪的鄰居，過去幾個月來持續跟蹤及騷擾夏爾瑪，開槍後和二名同夥一起逃跑。

夏爾瑪的丈夫庫瑪爾（Mohan Kumar）向警方說明，他們1日當晚乘坐他弟弟蘇尼爾（Sunil）開的車，正前往庫瑪爾的家，途中遭薩希勒開車擋住去路。薩希勒和二名同夥從蘇尼爾手中搶走車鑰匙，接著就向夏爾瑪連開數槍。

警方將這起事件依《印度刑法》（IPC）及《武器法》（Arms Act）立案處理，成立6人小組追捕嫌犯，事發4天後才在5日逮捕主嫌薩希勒，還逮捕二名未成年者。他們涉嫌向薩希勒透露這對新婚夫妻的行蹤，甚至提供摩托車，讓他得以逃跑。

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