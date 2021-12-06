隆乳隆到「雙峰壞死」！她砸900萬韓元豐胸崩潰　揭醫院恐怖黑幕

▲ 女病患接受豐胸手術竟胸部壞死。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓2018年發生一起離譜案件，一名年輕女子花費數百萬元，找上整形醫院接受隆乳手術，未料術後竟雙峰壞死，令她十分崩潰，未料當初為她動刀的二名醫師根本不是整形醫師。涉案人員及醫院負責人都被起訴，6日判決結果出爐。

光州地方法院6日宣布，犯下詐欺及業務過失致死傷罪的41歲被告A及70歲被告B各判10個月徒刑。根據《朝鮮日報》，外科醫師A謊稱為整形醫師，B則根本沒有醫師執照，2018年11月在全羅南道羅州市一家非法醫院執業期間，卻為一名30幾歲女性患者動隆乳手術，導致女子二邊胸部壞死，至少需6周才能恢復。

隆乳手術需要豐富的專業知識及技術，二名男子向女病患收取900萬韓元（約新台幣21.1萬元）費用，卻連最基本的超音波都沒有照，手術過程中犯下一連串錯誤。

法官說明，被告導致受害者承受龐大痛苦，嚴重違反其謹慎責任，但考慮到被告知錯能改，也向受害者支付4040萬元（約新台幣94.8萬元）賠償，因此判處10個月徒刑。

另一方面，南韓醫療法規定，僅醫事人員及非營利法人可開設醫療設施，事發的整形醫院卻是由非醫事人員開設，屬於非法醫院。共同經營這家醫院的52歲被告C因此被判3個月徒刑，緩刑2年，另一名45歲被告D則判4個月徒刑。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast