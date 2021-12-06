亞洲又一國淪陷！泰國通報首例Omicron　35歲男入境確診症狀輕微

▲這名確診者正住院接受治療，目前症狀輕微。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
泰國6日證實出現首起新變異株Omicron確診個案。衛生官員透露，確診者為一名35歲美國男性旅客，11月29日自西班牙飛往泰國，目前症狀輕微。
綜合路透等外媒報導，這名35歲Omicron確診男子先前在西班牙生活一年，已知他29日抵達泰國後，於30日接受首次新冠檢測，隔日檢測結果呈現陽性，12月3日再次檢測的結果同樣呈陽性。
泰國疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）說法指出，現階段正針對接觸者做進一步檢查，但到目前為止，接觸者風險極低。公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Suphakit Sirilak）則說，確診者正住院接受治療，但因旅途過程中採取嚴密預防措施，無人被列為高風險接觸者。
蘇帕吉表示，此個案被列為境外移入病例，目前泰國境內並未爆發Omicron本土個案。
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