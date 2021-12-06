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三星李在鎔晚間啟程飛中東！預計會晤阿國高層　加強緊密合作

▲▼三星電子副會長李在鎔14日上午在金浦機場受訪。（圖／達志影像）

▲三星電子副會長李在鎔11月14日上午在金浦機場受訪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔才於11月中旬搭機前往加拿大、美國，前後拜會莫德納等高層，並商定將在美國德州泰勒市興建第2座半導體代工廠，從美國出差返國12天後，預計今（6）日晚間將會再度啟程飛往中東，商討在阿拉伯聯合大公國所簽定的基礎建設合作計畫，同時修復斷絕的三星全球產業鏈。

根據《韓聯社》，李在鎔先前曾因涉及時任總統朴槿惠「閨蜜門」干政案而被首爾高院判處2年半徒刑，今年8月出獄後便力拼重振三星，儘管出獄後還須因三星物產不當合併第一毛織、以及三星生物科技會計疑雲等，每周四前往法院報到出庭，然而本周因配合法院時程而提早至周一（6日）開庭，預計出庭結束後便於晚間搭機飛往中東。

南韓近來為了防堵變種病毒Omicron入侵而修改防疫政策，規定入境旅客一律得居家隔離10天，不過李在鎔被列為「高級主管人員之企業必要人士」，因此得以免除隔離限制。

李在鎔此次中東出差行程，將預計前往阿拉伯聯合大公國，會晤該國政經高層，除了修復曾一度斷絕的全球產業鏈、摸索新的企業經營趨勢，還將探詢是否有機會擴張新事業。

報導指出，李在鎔曾於2019年2月造訪阿拉伯聯合大公國杜拜，會晤該國王儲穆罕默德•本•扎耶德，討論雙方在通訊、5G等領域上的合作，同年9月更趁中秋連假造訪沙烏地阿拉伯，與該國王儲兼副總理穆罕默德•本•沙爾曼針對多項領域討論合作方案。

另外，三星物產的建設部門更於今年11月2日與沙烏地投資部（MISA）針對各項產業合作簽定備忘錄（MOU），承諾將會在能源、都市計畫、基本建設等領域與沙烏地阿拉伯達成緊密合作。

報導預估，此次李在鎔出差中東，也極有可能拜會當地高層，之後順道前往歐洲拜訪。據悉，李在鎔11月底從美國回到南韓後，曾一度感慨產業界在現實層面上的人情冷暖。

►「台積電勁敵」三星有新動作！確定在美設半導體代工廠　選址曝光

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