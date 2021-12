視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇了」

▲公司CEO在視訊會議上突宣布裁員900人,解僱對象就是被通知參與會議的員工。(圖/翻攝自推特/@litcapital)

記者張寧倢/編譯

美國紐約一家網路抵押貸款公司「Better.com」執行長賈格(Vishal Garg)在1日一場內部線上會議中無預警地宣布裁員,比例高達9%,原本以為這已經夠令人震驚了,但接下來的這句話更讓螢幕前900多名員工瞬間傻眼。他說,「如果你現在已連上這場會議,那你就是不幸遭到解雇的一員。」

《CNN商業》確認過相關錄影檔案後指出,「Better.com」1日利用Zoom雲端會議軟體進行一場企業內部會議,其中執行長賈格突然向900多名員工宣布他們將在年末假期前被解雇,「如果你現在已連上這場會議,那你就是不幸遭到解雇的一員,你在這裡的工作將立即終止。」他補充,他們將收到一封來自人資部門的電子郵件,以詳細說明其他福利與資遣費。

據CNN報導,財務長雷恩(Kevin Ryan)聲明指,裁員是一件令人悲憤的事,尤其是在每年的這個時期,然而,良好的財務狀況表與精簡且集中的人力,將共同為公司進入極具發展的自有住房市場,提供積極拓展的機會。

《財星》雜誌報導稱,賈格指責這些員工效率低下,每天只工作2小時,「竊取」了公司同事與客戶時間。儘管賈格聲稱,這僅是他職涯中第2次大幅裁員,上次做出類似決策時還哭了,因為他並不想這麼做。然而,賈格卻被爆料曾在郵件中痛罵員工是愚蠢的海豚,還讓他「最忠誠」的助手獨享數百萬美元的員工認股,但這名助手最終卻因職場霸凌而遭解雇。

報導提到,這家網路貸款公司「Better.com」5月宣布將透過特殊目的收購公司(SPAC)上市,作為交易的一部份,在上周獲得7.5億美元的投資現金後,公司的現金額度將達到10億美元(約新台幣280億元)。

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG