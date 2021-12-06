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日本「閃電鎖國」防Omicron　近9成民眾肯定！岸田內閣支持率上升

▲▼岸田文雄。（圖／路透社）

▲ 日本在Omicron威脅之下閃電鎖國，岸田文雄支持率上升。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron迅速擴散，各國紛紛加強邊境管制。日本第一時間於11月29日宣布，30日起全面禁止外國人入境。最新民調顯示，強硬的鎖國政策令首相岸田文雄率領的內閣支持率明顯上升。

日本《讀賣新聞》3日至5日間針對政府禁止外國人入境的政策，向全國民眾進行民意調查，其中89%民眾表示肯定，8%民眾不欣賞，顯示這項禁令獲得多數民意支持。岸田內閣的支持率則有62%，較一個月前上升6個百分點，不支持率也自29%下降至22%。

Omicron病毒最早的已知基因序列由香港於11月22日上傳至國際數據庫，短短2天內引爆全球恐慌。英國率先於同月25日對非洲南部6國祭出旅遊禁令，日本則於30日起全面禁止包括商務客與留學生的外國人士入境，12月1日更要求航空公司停售年底前所有飛往日本的國際線航班機位。儘管這項政策在反對聲浪之下取消，政府閃電鎖國的決定仍受到肯定。

至於各個政黨支持率，依序為自民黨的41%，日本維新會8%，立憲民主黨7%，無黨派人士則佔32%。

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