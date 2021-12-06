傷停補時絕殺對手！埃及教練嗨到心臟病發　倒地斷氣瞬間曝

Falleció el entrenador Adham el-Selhadar de fútbol egipcio trás celebrar un gol en el último minuto por el campeonato de la segunda división



Vídeo cortesía pic.twitter.com/mu4xw0wV7g — NotiRedVe (@notiredve) December 5, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

埃及2日舉行的乙級足球聯賽發生了一起憾事，一名足球教練因為看到所屬球隊在傷停補時踢入關鍵一球，打破平局絕殺對手，過於激動結果引發心臟病，被緊急送院後證實不治身亡，享年53歲。

綜合《鏡報》與《海灣新聞》報導，艾馬格德隊（El Magd）2日在對戰艾扎卡（Al Zarqa）時，雙方全程未進一球，讓足球賽陷入苦戰。沒想到當比賽進入第92分鐘的傷停補時階段，艾馬格德隊終於打破悶局攻入一球，以1：0絕殺對手。

▲艾沙哈達在埃及足球界德高望重，不少球隊都對他的離世深表遺憾。（圖／翻攝自推特／@wyngback）

興奮的艾馬格德隊總教練艾沙哈達（Adham El-Selhadar）立刻衝到場上與球員一同狂歡，不料他因為太興奮，竟引起心臟病爆發，當場失去知覺倒地不起。雖然艾沙哈達立刻被緊急送往醫院，但由於他的病情急速惡化，全力搶救後仍宣告不治，享年53歲。

埃及足球界對艾沙哈達的意外離世深表遺憾，多個球隊都發布聲明表達悲痛的心情，而艾馬格德隊也宣佈將為他哀悼6天，並推遲下一場比賽。艾沙哈達是一名優秀的足球員和教練，過去曾帶領艾馬格德隊奪得埃及甲級聯賽冠軍和國內比賽冠軍。他將在10日中午的喪禮後下葬。

►發財了！法國白朗峰登山客拾獲近千萬寶石 可拿走一半

►10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆 拚5年等退休

►女星揪兒「牽手拍裸照」慶祝他7歲生日 慘吃牢飯！上訴失敗又入獄

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast