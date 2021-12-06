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機器人公司「要臉」！開高價556萬元買真人臉孔　長得親切就能入選

▲▼Promobot曾用真人臉孔打造極為擬真的「類人形機器人」。（圖／翻攝自Youtube@pimpmyconsole）

▲Promobot曾用真人臉孔打造極為擬真的「類人形機器人」。（圖／翻攝自Youtube@pimpmyconsole）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯一間科技新創公司Promobot計畫打造、產製超級擬真的「類人形機器人」，因為過去曾製作外型與阿諾•史瓦辛格極為類似的機器人，而遭本人提告的經歷，該公司近期宣布尋找「善良美好的臉孔」，徵求願意將自己的臉孔授權轉讓、且配合參與100小時聲音錄製的參與者，每人可獲得15萬英鎊（20萬美元、約新台幣556萬元）。

根據外媒《都市日報》（Metro），來自俄羅斯的科技新創公司Promobot號稱將成為北歐、東歐最大的機器人製造服務商，從2019年以後便積極產製類人形機器人，並廣向市場供應販售，而日前更與美國一間公司簽約打造「類人形機器人」，計畫將機器人投入北美和中東等43個國家與地區的機場、購物中心、零售商店等使用。

為此，Promobot需要向外界徵求願意加入實驗、出售自己臉孔特徵版權的參與者，其實臉孔美、性別、年齡並非能否成功入選的重要指標，只要年滿25歲、長相稱得上是和藹可親，便有可能入選，參加者必須拍攝臉部與身體的3D模型，以此做為機器人的外部特徵，最後還要耗上100小時為機器人錄製、提供語音素材，成為機器人與顧客進行深入交流時的語音檔案。

最後，入選的參與者還須簽署一份許可協議，允許Promobot能夠無限期在機器人製作上使用外表，新款的類人形機器人預計2023年正式投入使用。

據悉，Promobot目前的主要產品為「V.4機器人」，投入在機場、大學校園、電影院、博物館、購物中心等場所使用，另外該公司還產出類人形機器人「ROBOT-C」，用於博物館、購物中心等人潮擁擠區域。

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