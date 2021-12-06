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美NIH警告1情況再爆新變種　FDA考慮加速「Omicron新版疫苗」審查

▲▼ 美國,新冠,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲據美國NIH院長說法，未來可能還會出現其他像Omicron一樣令人擔憂的新型變異株。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）於5日警告，Omicron恐怕不是最後一支會「引發廣泛擔憂」的新冠變種病毒，而他也推測Omicron是在一名免疫功能低下的患者身上發展出來的，往後類似情況也可能發展出其他變異株。據悉，美國食藥管理局（FDA）正在討論是否應加速審查新版本的疫苗。

根據《紐約郵報》報導，NIH院長柯林斯5日於美國NBC電視台受訪表示，與原始毒株相比，Omicron擁有迄今最多的約50個突變，目前看來可能是從免疫功能低下的患者個體中發展出來，「他未能完全戰勝病毒，因此它可能持續存在體內數月，直到最後克服了病毒。當然，這對病毒來說是完美的情況，讓它能在這期間發展出更多突變。」

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲美國CDC主任瓦倫斯基透露，FDA正在討論是否應該簡化「Omicron版本疫苗」授權的相關審查程序。（圖／路透）

柯林斯說，若在全球範圍內沒有足夠的免疫保護，往後類似情況將繼續發生，從而導致其他變異株現世。疫苗對Omicron變異株的效力值得關注，美國疾病預防控制中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）5日就透露，FDA正在研討如果有必要研發專門對抗Omicron變種的新版疫苗，是否應該加快審查與授權。

瓦倫斯基表示，CDC必須遵從FDA審查，但FDA已經在討論簡化授權「Omicron版本疫苗」（Omicron-specific vaccine）的程序，因為大部分的疫苗成份其實相同，只差在mRNA的代碼必須更新，討論仍在進行中，但FDA與CDC必會迅速採取行動。

瓦倫斯基補充，美國從加州首次發現Omicron病例開始，迄今至少傳播至15個州，儘管不清楚疫苗對Omicron的有效性數據，但她仍敦促人民接種基本劑量與加強劑疫苗，「今後6個月的疫情真的取決於我們如何動員起來，去實踐已知有效的行動，面對越多突變數量的變種病毒，越需要更多免疫力。」她表示，即使疫苗不能完全防止感染Omicron，也能有效預防重症住院。

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