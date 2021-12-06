俄診所與Omicron撞名！巨額廣告費打水漂　怒告WHO：求你換個名字

▲俄羅斯一家眼科診所因為與Omicron撞名而將WHO告上庭。（圖／翻攝自推特／@infopublicave）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯一家名為Omicron的連鎖眼科診所認為，世界衛生組織（WHO）選用Omicron作為新病毒的名字損害了診所形象，因此對WHO提出告訴，並要求WHO為新病毒重新命名。

綜合俄塔社等外媒報導，俄羅斯Omicron眼科診所是「Omicron」商標的獨家所有人，該診所過去也斥巨資為品牌做廣告，讓人們在網路搜索Omicron時能直接找到眼科診所的相關資訊。然而，就在WHO將新病毒命名為Omicron後，網路再難以搜到該診所的相關訊息，也改變了他們的形象。

▲Omicron眼科診所希望WHO為新病毒改名。（圖／路透）

Omicron眼科診所的執行長帕達爾（Alexander Padar）指出，儘管目前該診所還未因Omicron病毒遭受任何損失，不過「如果這種病毒變得十分致命，或是傳播範圍變得更廣，那勢必也將為我們的診所帶來經濟損失」。

帕達爾強調，「我們不願意讓診所與對健康或人類生命有危害的東西聯繫在一起，因此我們要求WHO停用Omicron一詞」。由於Omicron眼科診所提出的索賠屬於非財產性質，因此他們只要求WHO支付6000盧布（約新台幣2250元）的手續費。

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