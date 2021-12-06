AZ發明者認「疫苗恐難擋Omicron」！　警告：下個大流行會更致命

▲AZ疫苗的研發團隊領導人吉爾伯特警告，下一場大流行會更致命。（圖／翻攝自牛津大學官網）

記者葉睿涵／編譯

英國AZ疫苗的研發團隊領導人吉爾伯特（Sarah Gilbert）警告，迄今在全球造成500多萬人死亡的新冠大流行還遠未結束，而且下一場流行病的傳染性會更高，並有可能奪走更多人命。儘管吉爾伯特研發的AZ疫苗已在170多個國家被使用，但她也不敢保證疫苗能有效對抗Omicron。

據《衛報》報導，吉爾伯特最近在BBC的《迪姆布雷比講座》（Richard Dimbleby Lecture）中指出，極具破壞力的新冠疫情已持續2年，並導致超過2.65億人受感染、500多萬人死亡，然而「這場大流行似乎不打算放過我們，當然，這也不會是人類的生命和生活最後一次遭受病毒威脅，事實上，下一場大流行可能會更糟，它可能更具傳染性或者更致命」。

▲吉爾伯特研發的AZ疫苗已在170多個國家被使用，但她也不敢保證疫苗能有效對抗Omicron。（圖／路透）

吉爾伯特是牛津大學著名的疫苗學家，同時也是AZ疫苗研發團隊的領導人。她所研發的AZ疫苗已在全​​球170多個國家被使用，不過在面臨擁有更多突變的Omicron變種病毒，吉爾伯特也對現有疫苗的效力失去了信心。她坦言，疫苗接種或過去染疫帶來的抗體可能無法有效預防Omicron，但疫苗可以為人們提供保護力，減少Omicron造成重症和死亡的可能。

吉爾伯特也提醒人們，「在我們了解更多情況前，大家都必須保持謹慎，並持續採取防疫措施，減緩新病毒的傳播。過去，我們為軍事、情報和外交投資巨資，以防止戰爭發生。現在，我們也應該採取相同模式，大量投資在研究、人力、疫苗製造和研發機構等領域，以有效防範流行病。」

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