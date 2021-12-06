中國擬在大西洋建海軍基地！美國擔憂「後院起火」：是赤道幾內亞

▲中國海軍計畫擴大在非洲的勢力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與中國近年來在政治、軍事、外交等各領域上的矛盾與其件日益加深，兩國之間的競爭關係也愈加明顯，在台灣海峽問題、極超音速飛彈研發試射、新冠疫情起源等議題爭論不休，如今美國機密情報更指出，中國打算在大西洋東岸、位處中非的赤道幾內亞興建軍事基地，嚴重威脅美國的國防安全。

根據美媒《華爾街日報》（WSJ），美國情報當局一份機密報告指出，中國計畫在大西洋東岸、中非人口僅145萬的小國「赤道幾內亞」的港口城市巴塔（Bata）興建第1個海軍基地，供中國海軍軍艦停靠、修理軍艦、獲取汽油與軍需物資、填補彈藥，該地與美國東岸僅隔著一片大西洋，美中兩國勢力角逐延燒到大西洋，對於美國而言，無疑是火燒到家門前，自然警鐘大響。

報導指出，其實北京當局先前就曾在赤島幾內亞的巴塔出資興建深海商港，且還在巴塔興建一條連結至加彭共和國（Gabon）等內陸中非國家的高速公路，如今又被爆出將在該地興建可供中國海軍軍艦停靠的軍事基地或軍港，對中國而言無疑是如虎添翼，確保中國海軍有在大西洋東岸派遣軍力、擴充軍力、填補彈藥武器等能力，加深對美國的威脅。

▲中國國家主席習近平、赤道幾內亞總統特奧多羅舉行會談前在北京人民大會堂合影。（圖／達志影像／美聯社）

其實，美國早在2019年便探測到相關威脅，美國非洲司令部的指揮司令官湯森德（Stephen J.Townsend）陸軍上將於今年4月出席參議院證實該項說法，「中國對美國所能構成的最大威脅，便是在非洲大西洋沿岸興建海軍設施。」

中國在非洲的勢力擴張讓美國深感威脅，於是美國拜登政府便於今年10月派遣首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）直接前往赤道幾內亞，向擔任該國總統長達42年的特奧多羅（Teodoro Obiang）、以及他擔任副總統的兒子說服，應拒絕中國在巴塔興建軍事基地的提議，並詳加說明中國此舉對美國國防安全所構成的危害，隨後美國國務院對外公開費納訪問赤道幾內亞的消息。

美國國務院當時表示，「拜登政府為了解決全球性的挑戰、增進共同利益，承諾與非洲國家共同合作」。拜登政府某高層人士向《華爾街日報》透露，美國曾向赤道幾內亞提及中國此舉對美國所構成的威脅；美國甚至表示，「若隨意介入美中競爭，恐怕是件目光短淺的事」，警告意味濃厚。

▲中國在國際上的軍事影響力觸及至非洲國家。（圖／達志影像／美聯社）

在費納10月造訪赤道幾內亞後，中國國家主席習近平便親自與赤道幾內亞總統通話，之後中國政府對外發表聲明，表示赤道幾內亞將中國視為最重要的戰略合作夥伴。

其實，美國相當重視中國在非洲地區所構成的威脅，為了將赤道幾內亞拉攏為盟友，在外交領域上持續給予援助，今年3月赤道幾內亞在巴塔附近的軍事基地發生火藥庫爆炸、造成至少100人死亡時，美國便及時伸出援手；同月，赤道幾內亞軍便參與美軍在幾內亞灣所舉行的海上軍事訓練。

▲人口不足100萬的非洲亞丁灣小國吉布地，近年來已成為中國、法國、義大利、日本的軍事前哨基地。（圖／達志影像／美聯社）

至於中國，則同樣協助赤道幾內亞訓練警察、提供武裝援助。據悉，中國曾於2017年在非洲東北部、亞丁灣西岸的國家吉布地（Djibouti）興建首座海軍軍事基地，並派遣人民解放軍進駐，宣稱是派駐當地的維和部隊，中國在非洲的軍事擴張觸碰了美國的敏感神經。

報導指出，《華爾街日報》要求赤道幾內亞與中國政府表達相關立場，不過仍未獲得回應。

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