Omicron擴散！莫德納總裁認疫苗效果「可能降低」　尚不清楚程度

▲ 莫德納高層認為，Omicron確實可能削弱疫苗效力。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron恐怕讓疫苗效力打折，引發憂慮。美國製藥大廠莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）表示，現有疫苗對抗Omicron效力較低的風險確實存在，但不清楚程度如何。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）則認為，這支變異株的嚴重性可能有限。

《彭博》報導，美國衛生官員5日表示，目前尚不清楚Omicron病毒傳染性高低、是否會導致疾病加重及現有疫苗效果如何。莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）先前針對這支病毒的發言驚動市場，但霍奇認為，現階段要判斷Omicron削弱病毒效力的程度為時過早。

霍奇向《美國廣播公司》（ABC）表示，「我認為，我們將看見疫苗效力減弱的真實風險，而我不知道的是程度會是如何」，若效力明顯下降，便可能需要更新疫苗。

班塞爾上周向《金融時報》指出，Omicron攜帶的許多突變代表可能需要新疫苗，認為沒有任何現有疫苗對抗Omicron的效果能和對抗Delta一樣，引發金融市場恐慌。霍奇針對這番言論則表示，「我可能會使用不同的字眼，但我想最簡短的答案是，我們尚無確切的數據。」

▲ 南非民眾施打新冠疫苗。（圖／路透）

佛奇則在CNN節目《國情咨文》（State of the Union）中表示，根據南非數據，Omicron病毒可能不如廣泛傳播的Delta病毒容易導致重症，不過這只是初步結論，「到目前為止，嚴重程度看起來不大。我們確信，現有疫苗將對Omicron具有一定程度的保護力，而且可能很強大。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）5日登上ABC節目《本周》（This Week）說明，現有疫苗非常有望可保護感染Omicron病毒者免於重症及住院治療，「我們還不知道的是Omicron傳染性有多高，我們的疫苗效果會有多好，以及是否會導致更嚴重的疾病。」

莫德納共同創辦人阿費揚（Noubar Afeyan）上周接受《彭博》採訪，將Omicron形容為「嚴重威脅」，近日則向CNN表示，預計未來7至10天內將能更深入了解Omicron，預料將看見更多疫苗可保護患者免於重症住院及死亡的徵兆。

▼ 魔王變種OMICRON入侵全球44地。（圖／ETtoday）

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