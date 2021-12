南非確診狂飆近3倍　1張圖揭Omicron疫情「前所未見」危險趨勢

▲南非政府防疫顧問警告,當地疫情出現以往未曾見過的新趨勢。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

南非是Omicron變異株最早爆發疫情的國家,而最新數據顯示,南非過去短短一周之內確診病例激增289%,住院人數也在上升,現正在分析是否為Omicron毒株。南非高級防疫顧問賈薩特(Waasila Jassat)則透露,疫情嚴重的豪登省5歲以下兒童住院率快速增加,在全年齡層中達第2高,是「前所未見」的趨勢。



根據《每日郵報》、《每日野獸報》報導,南非國家傳染病研究所數據顯示,與11月30日單日新增2825例相比,本周日(5日)在24小時內就報告多達1萬1125例確診,短短一周激增289%,而死亡人數則從上周的6人降至1人,但目前仍不清楚新記錄的病例是感染哪種病毒株。另外,截至3日,南非一周共新增了1802名住院病患,人數也在上升。

南非政府高階醫療顧問賈薩特3日表示,豪登省(Gauteng)各年齡層住院患者大幅增加,尤其是5歲以下的兒童增幅僅次於60歲以上高齡族群,這是前所未見的,因為過去兒童受疫情影響並不嚴重,住院人數也不多。而她懷疑這可能與兒童未能接種疫苗有關,隨著成年人接種率升高,兒童逐漸變成感染病毒、住院的族群。

▲南非豪登省5歲以下兒童住院人數急遽增加,人數比例是全年齡層第2高,僅次於60歲以上長者。(圖/翻攝自美國華裔流行病學家丁亮推特/@DrEricDing)

報導指出,南非9省之中以豪登省疫情最為嚴重,5日報告了7929起新病例,上周也有超過1000人住院治療,住院患者增幅是兩周前的4倍。然而,豪登省同時也是南非最早發生Omicron社區感染的地區,現Omicron病毒已蔓延至各個省份。豪登省公共衛生官員表示,當地R0值已從1個多月前的1上升至3.5,意即現在每10名確診病患就能傳染給其他35個人。

南非非洲衛生所主任Willem Hanekom認為,新冠病毒在南非散布得非常快,且病例比過去急遽增加許多,似乎顯示了Omicron極易於傳播,「如今,我們在南非看到的所有病例幾乎都是Omicron病例。」全非洲規模最大醫院、約翰尼斯堡克里斯•哈尼•巴拉格瓦納斯醫院(Chris Hani Baragwanath Academic Hospital)重症監護醫師Rudo Mathivha在推特上表示,多數住院患者入院時都不知道自己染疫,通常是因為其他疾病就醫才檢測出來的。

KIDS HOSPITALIZATIONS—The “highly transmissible” #Omicron variant is putting disproportionately large numbers of children under the age of 5 years old in hospitals, a top South African government medical adviser said Friday. #COVID19 https://t.co/ZdYaN19oFr pic.twitter.com/8aaleyNnUf