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南非確診狂飆近3倍　1張圖揭Omicron疫情「前所未見」危險趨勢

▲▼南非疫情、Omicron、新冠肺炎、疫苗。（圖／路透）

▲南非政府防疫顧問警告，當地疫情出現以往未曾見過的新趨勢。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非是Omicron變異株最早爆發疫情的國家，而最新數據顯示，南非過去短短一周之內確診病例激增289％，住院人數也在上升，現正在分析是否為Omicron毒株。南非高級防疫顧問賈薩特（Waasila Jassat）則透露，疫情嚴重的豪登省5歲以下兒童住院率快速增加，在全年齡層中達第2高，是「前所未見」的趨勢。

根據《每日郵報》、《每日野獸報》報導，南非國家傳染病研究所數據顯示，與11月30日單日新增2825例相比，本周日（5日）在24小時內就報告多達1萬1125例確診，短短一周激增289％，而死亡人數則從上周的6人降至1人，但目前仍不清楚新記錄的病例是感染哪種病毒株。另外，截至3日，南非一周共新增了1802名住院病患，人數也在上升。

南非政府高階醫療顧問賈薩特3日表示，豪登省（Gauteng）各年齡層住院患者大幅增加，尤其是5歲以下的兒童增幅僅次於60歲以上高齡族群，這是前所未見的，因為過去兒童受疫情影響並不嚴重，住院人數也不多。而她懷疑這可能與兒童未能接種疫苗有關，隨著成年人接種率升高，兒童逐漸變成感染病毒、住院的族群。

▲▼南非豪登省5歲以下兒童住院人數急遽增加，人數比例是全年齡層第2高，僅次於60歲以上長者。（圖／翻攝自推特／@DrEricDing）

▲南非豪登省5歲以下兒童住院人數急遽增加，人數比例是全年齡層第2高，僅次於60歲以上長者。（圖／翻攝自美國華裔流行病學家丁亮推特／@DrEricDing）

報導指出，南非9省之中以豪登省疫情最為嚴重，5日報告了7929起新病例，上周也有超過1000人住院治療，住院患者增幅是兩周前的4倍。然而，豪登省同時也是南非最早發生Omicron社區感染的地區，現Omicron病毒已蔓延至各個省份。豪登省公共衛生官員表示，當地R0值已從1個多月前的1上升至3.5，意即現在每10名確診病患就能傳染給其他35個人。

南非非洲衛生所主任Willem Hanekom認為，新冠病毒在南非散布得非常快，且病例比過去急遽增加許多，似乎顯示了Omicron極易於傳播，「如今，我們在南非看到的所有病例幾乎都是Omicron病例。」全非洲規模最大醫院、約翰尼斯堡克里斯•哈尼•巴拉格瓦納斯醫院（Chris Hani Baragwanath Academic Hospital）重症監護醫師Rudo Mathivha在推特上表示，多數住院患者入院時都不知道自己染疫，通常是因為其他疾病就醫才檢測出來的。

▲▼ 1206魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／記ETtoday）

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