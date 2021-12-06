南韓再添4325例！Omicron病毒「暴增12人」感染　恐擴散教會、校園

▲南韓6日起加強防疫管制措施，進出餐廳、咖啡廳、網咖等需出示「防疫護照」，圖為首爾某電影廳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情急遽升溫，連日以來單日新增病例維持4、5千人規模，政府宣布從今（6）日起暫緩實施「分階恢復日常生活」，改採所謂的「特別防疫對策」，在餐廳、咖啡廳、補習班、網咖等大眾場所與高風險娛樂設施、體育設施等擴大實施「防疫護照」，進出時須出示疫苗接種證明或篩檢陰性報告，

根據《韓聯社》，南韓今（6）日上午9時30分通報4325起新增病例，連日來單日新增維持4、5千人規模，其中境內感染為4296例、境外移入為29例；重症患者為727人，連續6天維持700多人的規模，和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增41例死亡。目前南韓共累計47萬7358例確診、3893例死亡。

同時，南韓境內的新冠肺炎變異株Omicron確診案例一口氣飆增12例，累計共為24例，境內透過教會、餐廳、校園的感染案例，顯示出病毒已從境外滲透社區；南韓防疫當局表示，將在進行疫調後，於6日下午簡報會議上詳加說明新增的12例與先前感染案例之間的關係。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3010例，占全國新增感染人數比率為70.1%（首爾為1401例、京畿道為1308例、仁川為301例）；釜山新增192例；慶尚北道新增180例；忠清南道新增155例；大邱新增145例；慶尚南道新增120例；江原道新增112例；大田新增106例；全羅北道新增72例；忠清北道新增59例；光州新增43例；濟州島新增39例等。

▲南韓仁川市彌鄒忽區某教會傳出Omicron病毒群聚感染，民眾前往篩檢站。（圖／達志影像）

Omicron病毒恐怕早已在南韓境內掀起社區感染，一對40多歲、定居仁川的牧師夫婦從奈及利亞入境返回南韓後，其30多歲烏茲別克籍男性友人驅車接機，該名友人將病毒傳染給其妻子、岳母，而妻子與岳母又曾於11月底前往仁川市彌鄒忽區某教會出席400多人參與的大型宗教禮拜活動，導致病毒在教會內擴散。

繼昨（5）日傳出韓國外國語大學、首爾大學共3名外籍留學生因曾前往仁川該教會，而疑似感染Omicron病毒，今日再傳出京畿道安山市一名國中生感染Omicron病毒，他也曾於11月28日參加該教會的禮拜活動、同月29日還到校上課，仁川市防疫當局已將該校全面改採遠距上課，相關學生與家長接受隔離與篩檢，目前所有接觸者皆為陰性。

▼1206魔王變種OMICRON入侵全球44個國家與地區。（ETtoday製圖／點圖可放大）

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