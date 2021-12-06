　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3千多人開心出遊驚爆確診！　美豪華郵輪10人染疫

▲▼載3千多人開心出遊 挪威逍遙號郵輪爆10人染疫。（圖／翻攝自挪威郵輪公司官網）

▲挪威逍遙號因傳出船上疫情，返航紐奧良。（圖／翻攝自挪威郵輪公司官網）

文／中央社邁阿密5日綜合外電報導

美國衛生當局表示，挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）旗下的「挪威逍遙號」有10名工作人員與乘客確診COVID-19。這艘載著逾3000人的郵輪今天返回紐奧良。

路易斯安那州衛生廳（Louisiana Department of Health）昨天推文：「挪威逍遙號（Norwegian Breakaway）11月28日從紐奧良（New Orleans）啟航，沿途停靠貝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超過3200人。」

路州衛生廳表示，船上所有人上岸前都會接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，在挪威郵輪公司提供的住處自我隔離。

全球郵輪業在疫情期間受重創。2020年2月，當各界還不甚瞭解新型冠狀病毒時，一艘名為「鑽石公主號」（Diamond Princess）的郵輪被迫在日本港口實施隔離。

這艘郵輪最終有超過700人確診COVID-19、13人病歿。當時日本當局堅持要乘客與工作人員待在病毒持續擴散的郵輪上，因此受到強烈批評。

2020年3月，美國CDC為防止疫情擴散下達「禁航令」，美國郵輪業就此停擺。歐洲和其他地方的郵輪去年就恢復營運，但美國仍維持禁令。

郵輪產業歷經一年嚴重虧損後，CDC終於在今年5月放行，允許打過疫苗的乘客與工作人員出航，業界巨擘自此恢復從美國出發的行程。至於加拿大則是到上月才對郵輪解除禁令。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
第17輪分流預約！「兩劑AZ、BNT」含混打　5類對象要把握
快訊／台鐵又出事　斗六至斗南雙向單線通行
紡織老董外遇為小三裸退2公司　2250萬元股份全給正宮
柯建銘深夜暴氣…敬告國民黨：這不是違憲，什麼才是違憲！
工程師遭裁員「不敢見父母」慘淪街友　板橋警超暖舉動勸回鄉團圓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲少年賣「私製手槍」遇黑吃黑！　開槍反擊意外殺死14歲姐

佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！　有望提早取消旅遊禁令

3千多人開心出遊驚爆確診！　美豪華郵輪10人染疫

曾參選美國總統　資深參議員杜爾辭世享壽98歲

NBA人權中鋒坎特喊話林書豪　與台灣站在一起

Omicron美國境內迅速擴散　1／3州通報確診病例

印度神童「災難降世」預言又中！　揭關鍵時間：2危機全球難逃

CNN王牌帥主播被開除　美媒再踢爆：曾與州長哥哥一樣性騷擾女性

澳洲智庫：疫情讓中國更不可能在10年內超越競爭對手

買槍送兒聖誕禮物…釀高中遭血洗4死7傷　父母拒認罪下場慘了

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

楊紫《女心理師》被掐脖「狠推撞牆」！　獲救窒息腿軟…井柏然擔心攙扶

13歲少年賣「私製手槍」遇黑吃黑！　開槍反擊意外殺死14歲姐

佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！　有望提早取消旅遊禁令

3千多人開心出遊驚爆確診！　美豪華郵輪10人染疫

曾參選美國總統　資深參議員杜爾辭世享壽98歲

NBA人權中鋒坎特喊話林書豪　與台灣站在一起

Omicron美國境內迅速擴散　1／3州通報確診病例

印度神童「災難降世」預言又中！　揭關鍵時間：2危機全球難逃

CNN王牌帥主播被開除　美媒再踢爆：曾與州長哥哥一樣性騷擾女性

澳洲智庫：疫情讓中國更不可能在10年內超越競爭對手

買槍送兒聖誕禮物…釀高中遭血洗4死7傷　父母拒認罪下場慘了

13歲少年賣「私製手槍」遇黑吃黑！　開槍反擊意外殺死14歲姐

快訊／台鐵又出事　斗六至斗南雙向單線通行

彰化家暴男再爆虐死5貓　送養者揭受暴妻恐怖通話：講完就失聯

水池雙屍！當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

全台最有錢！板橋農會驚爆詐貸2.8億　理事長侵吞精華地黑吃黑

直擊姚元浩摘帽「額頭驚現M型禿」！　年近40歲體力大輸小鮮肉

佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！　有望提早取消旅遊禁令

專訪／鮮乳坊「好農活水」讓根經濟發芽　大江生醫搶當股東

唐綺陽運勢／雙子「正財運強」有機會加薪！牡羊恐爆發：硬撐太久了

大咖客串《華燈初上》傳「舒淇在名單上」 總製作人揭喬卡司內幕

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

國際熱門新聞

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

CNN主播被開除　美媒：與哥一樣性騷

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

兒血洗學校4死7傷　父母下場慘了

3千多人開心出遊　美豪華郵輪驚爆10人染疫

澳洲智庫：疫情弱化中國在印太勢力

她棉花棒挖耳「狂冒黃色膿液」嚇壞

他開箱巨蟒　下秒「整張臉被咬住」

日本愛子公主終於成年！笑容成熟穩重

16歲少年闖鬼屋「見鬼」活活嚇死

Omicron強襲　擴散全美1/3州

NBA人權中鋒喊話林書豪　與台灣站在一起

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

更多熱門

相關新聞

內蒙古呼倫貝爾病例迅速攀升！新增本土53+1

內蒙古呼倫貝爾病例迅速攀升！新增本土53+1

大陸衛健委2日通報，1日，新增本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市），新增無症狀患者1例（在內蒙古呼倫貝爾市）。此外，據北京疾控官微1日發布，有內蒙古通遼、呼倫貝爾市等地旅居史人員請報備。

美Omicron首例！　患者已完全接種

美Omicron首例！　患者已完全接種

詹皇確診　一眉、衛少聯手宰國王

詹皇確診　一眉、衛少聯手宰國王

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

機師染疫同機3組員採檢陰性　華航：檢疫未違規

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

華航機師自美返台驚傳確診！　同班組員已匡列急篩檢

關鍵字：

挪威郵輪公司Norwegian Cruise Line挪威逍遙號確診染疫

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

一天正常排尿次數曝光！泌尿醫1理由勸：別一有尿就上

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

唐綺陽預言12月「怪人怪事多」！提醒1重點：確保安全

《華燈》網點名他是兇手

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

王晶曝劉德華「十年不吃米飯」

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面