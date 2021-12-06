3千多人開心出遊驚爆確診！　美豪華郵輪10人染疫

▲挪威逍遙號因傳出船上疫情，返航紐奧良。（圖／翻攝自挪威郵輪公司官網）

文／中央社邁阿密5日綜合外電報導

美國衛生當局表示，挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）旗下的「挪威逍遙號」有10名工作人員與乘客確診COVID-19。這艘載著逾3000人的郵輪今天返回紐奧良。

路易斯安那州衛生廳（Louisiana Department of Health）昨天推文：「挪威逍遙號（Norwegian Breakaway）11月28日從紐奧良（New Orleans）啟航，沿途停靠貝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超過3200人。」

路州衛生廳表示，船上所有人上岸前都會接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，在挪威郵輪公司提供的住處自我隔離。

全球郵輪業在疫情期間受重創。2020年2月，當各界還不甚瞭解新型冠狀病毒時，一艘名為「鑽石公主號」（Diamond Princess）的郵輪被迫在日本港口實施隔離。

這艘郵輪最終有超過700人確診COVID-19、13人病歿。當時日本當局堅持要乘客與工作人員待在病毒持續擴散的郵輪上，因此受到強烈批評。

2020年3月，美國CDC為防止疫情擴散下達「禁航令」，美國郵輪業就此停擺。歐洲和其他地方的郵輪去年就恢復營運，但美國仍維持禁令。

郵輪產業歷經一年嚴重虧損後，CDC終於在今年5月放行，允許打過疫苗的乘客與工作人員出航，業界巨擘自此恢復從美國出發的行程。至於加拿大則是到上月才對郵輪解除禁令。