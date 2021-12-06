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曾參選美國總統　資深參議員杜爾辭世享壽98歲

▲▼美國資深聯邦參議員杜爾（Bob Dole）辭世，想享壽98歲。（圖／路透）

▲杜爾在雷根總統任內協助推動多項立法。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

來自堪薩斯州的美國資深聯邦參議員杜爾今天辭世，享壽98歲。1996年他曾經代表共和黨角逐總統大位而敗選，這位美國政壇的傑出菁英，曾投身第二次世界大戰身負重傷。

路透社報導，伊麗莎白．杜爾基金會（Elizabeth Dole Foundation）表示，善於自我消遣甚至自嘲而聞名的杜爾（Bob Dole）在睡夢中辭世，他今年2月宣佈肺癌晚期並開始接受治療。

伊麗莎白．杜爾基金會在推特發聲明說：「我們宣布參議員杜爾今晨辭世，深感沉痛。」

杜爾曾在1996年獲得共和黨提名問鼎總統大位，最後卻敗給民主黨的柯林頓（Bill Clinton），1976年他曾獲提名副手與福特（Gerald Ford）搭檔角逐入主白宮，卻敗給民主黨的卡特（Jimmy Carter）與孟代爾（Walter Mondale）的組合。

他代表堪薩斯州擔任聯邦國會議員長達35年，分別是1961至1969年擔任聯邦眾議員，1969至1996年擔任聯邦參議員，20世紀80年代，杜爾身兼參議院多數黨領袖重任，協助當時共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）推動多項立法。

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