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NBA人權中鋒坎特喊話林書豪　與台灣站在一起

▲▼塞爾提克坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特要林書豪「別再屈服於金錢和獨裁」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

美國職籃NBA塞爾蒂克中鋒坎特關注人權議題，繼點名人氣球星「小皇帝」詹姆斯後，今天分別在臉書與推特發文呼籲林書豪與台灣站在一起。

土耳其裔的美籍中鋒坎特（Enes Kanter）在臉書（Facebook）與推特（Twitter）發文稱：「Jeremy Lin林書豪真可恥，難道你還沒受夠中國共產黨要你閉嘴的銀彈攻勢嗎？你背棄你的國家和人民多麼噁心。」

他還說：「與台灣站在一起吧！別屈服於金錢及獨裁！道德勝於金錢！兄弟！」

針對坎特點名林書豪，有網友回應坎特說出實話；也有人說，台灣人過去曾以林書豪為榮，而他自從向人民幣低頭，很多台灣球迷非常傷心，真是令人感到失望；還有人說，林書豪對於他在中國的遭遇總是三緘其口；更有不少網友感謝坎特挺台。

上月坎特也曾藉著推特發文點名詹姆斯（LeBron James）面對中國悶不吭聲，並說：「金錢凌駕『皇帝』（King，詹姆斯綽號）的道德，這些運動員假裝關心社會正義，可悲又噁心。」

坎特之前曾因中國侵犯人權痛批中國國家主席習近平，包括習近平統治西藏的政策。中國自1950年以來統治西藏，而許多倡議西藏獨立人士身陷囹圄。

坎特的維權主義已導致中國全面禁播塞爾蒂克的比賽。除了對中國不假辭色，面對土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）他也有話直說，導致他的土耳其護照被註銷。

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