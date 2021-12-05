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買槍送兒聖誕禮物…釀高中遭血洗4死7傷　父母拒認罪下場慘了

▲▼15歲牛津高中槍擊案嫌疑人Ethan Robert Crumbley及父母於美國密西根州監獄。（圖／路透）

▲15歲牛津高中槍擊案嫌疑人Ethan Robert Crumbley及父母於美國密西根州監獄。（圖／路透）

中央社

美國密西根州校園槍擊案15歲凶嫌的父母逃亡後今天落網，他們因買槍給兒子和忽視警訊面對4項過失殺人罪名，但都不認罪。法官提出保釋條件，要求兩人分別交50萬美元保釋金。

高二生克魯布里（Ethan Crumbley）被控在底特律以北約60公里的牛津高中（Oxford High School）槍殺4人；他的父母詹姆斯與珍妮佛（James and Jennifer Crumbly）也因買槍給他當耶誕禮物，且在案發前忽略各項警訊，遭控過失殺人，並遭警方通緝。

此後底特律警方在距離牛津高中約64公里處的一棟工業建築內，逮捕逃亡的詹姆斯與珍妮佛。

儘管兩夫婦的律師告訴法院，他們「絕對會回來自首」，但據稱兩人3日前往提款機提領4000美元現金，還將手機關機，因此被視為逃犯。

▲▼15歲牛津高中槍擊案嫌疑人Ethan Robert Crumbley的父母，於4日在美國密西根州監獄出庭。（圖／路透）

▲嫌疑人Ethan Robert Crumbley的父母，於4日在美國密西根州監獄出庭。（圖／路透）

奧克蘭郡（Oakland County）警長布查德（Michael Bouchard）今天在記者會上表示，這對夫婦「躲避」警方查緝時，似有獲得他人幫助。

布查德說，「他們當時並不打算投降」，且警方相信，「那邊有人伸援，幫助他們抵達並進入藏匿地點」。

在庭訊過程中，法官尼柯森（Julie Nicholson）將兩夫婦的保釋金總額定為100萬美元，因為他們面臨的指控「非常、非常嚴重」，而且「法院確實相信他們有逃亡之虞」。

在11月30日的這起校園槍擊事件中，有4名年齡介於14歲至17歲的學生喪命，另有6名學生和1名教師受傷。

冷血射殺4人的槍手克魯布里遭控謀殺和恐怖攻擊，並將以成人身分受審。他的父母則分別遭控4項過失殺人罪，每項罪名最高可處15年有期徒刑。

詹姆斯與珍妮佛不僅向兒子提供武器，而且還無視事發前不斷升級的警訊，包括在槍擊案發生當天。

奧克蘭郡檢察官麥唐納（Karen McDonald）在聽證會上表示，在槍擊案發生4天前，詹姆斯帶兒子一同前往槍枝商店，並買了一把9毫米Sig Sauer半自動手槍給他。

隔天，珍妮佛帶兒子去射擊場，並在社群媒體上發文，說她為「寶貝兒子」買了一把槍作為耶誕禮物。

儘管在美國，青少年犯下的校園槍擊案不算少見，但凶嫌家長同遭起訴的狀況相當罕有。

檢察官描述，早在槍擊案發生前幾天，就出現了幾項令人不寒而慄的警訊。

某天，一名教師看到克魯布里在課堂上用手機搜尋彈藥資訊，繼而通報校方，校方傳訊通知他的母親，卻未獲任何回應。後來珍妮佛傳訊息給兒子說：「（哈哈）我沒生你的氣，你必須學會不被抓包。」

麥唐納還說，槍擊案當天上午，一名教師發現克魯布里的畫作，上面有1把手槍、1顆子彈和1個流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。

克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，也沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

麥唐納說，做父母的看到這些證據，也知道兒子能拿到致命武器，卻沒有任何作為，這相當荒謬，「我認為這根本是犯罪行為」。

後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4死7傷的慘劇。

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