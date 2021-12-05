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水雉族群數量首度衝破2千隻以上　菱角田面積反而減少令人憂心

▲菱角鳥大調查進入第7年，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂。（圖／水雉生態教育園區提供，下同 ）

▲菱角鳥大調查進入第7年，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂。（圖／水雉生態教育園區提供，下同 ）

記者林悅／台南報導

菱角鳥大調查到2021年進入第7年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，每年增減有些差異，但大致呈現上升趨勢，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂！

▲菱角鳥大調查進入第7年，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂。（圖／水雉生態教育園區提供，下同 ）

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水雉園區負責人李文珍指出，水雉是一種會利用浮葉性水生植物的葉面繁殖的鳥類，在台灣，水雉主要棲息於菱角田，穿梭於菱葉間的優雅身影，讓水雉有了「凌波仙子」的美名。而在過了9月以後，水雉雛鳥陸續長成幼鳥，成鳥也紛紛換下鮮豔的外衣，變成以褐色和白色為主的羽色。此時的水雉不像夏季有明顯的領域性，而是成群在有水的田地、溝渠移動覓食。

水雉出現的環境，仍以菱角田為主，雖然已過了繁殖期，菱角田殘水中的水生昆蟲、螺類仍吸引水雉佇足覓食，顯現菱角田對水雉的重要性。除了菱角田，在冬天水雉也會到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境覓食。

台南是水雉主要的分布區域，為了想了解繁殖季及繁殖季過後水雉族群數量，分別在夏季及冬季進行台南的水雉調查。2015年開始與行政院農業委員會特有生物研究保育中心共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第1個禮拜天上午進行水雉調查。藉此了解水雉的數量及分布，也可以讓我們知道在冬季菱角枯萎時，水雉會在哪些環境棲息。

▲菱角鳥大調查進入第7年，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂。（圖／水雉生態教育園區提供，下同 ）

李文珍說，今年的菱角鳥大調查於12月5日進行，有36組共124人調查員共同參與。日出後調查員分別至各可能有水雉的區域進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果帶回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

今年參與調查的調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友們，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，也有園區的志工與一直關注並協助調查的夥伴們。彰鳥、嘉鳥、南鳥、屏鳥、嘉大、南大的調查員們從調查的前兩年就已經加入調查的行列，至今已經參與調查超過5年的時間，因為大家參與，使得菱角鳥大調查可以順利完成。除了長期參與調查的老鳥調查員們，今年也有新的調查員加入，以老鳥帶新鳥的方式，展現了菱角鳥大調查公民參與的性質，也希望透過這樣的方式，讓更多人能加入鳥類調查的行列。

▲菱角鳥大調查進入第7年，2021年發現2252隻水雉，較去年增加532隻，惟菱角田的逐漸減少，令人擔憂。（圖／水雉生態教育園區提供，下同 ）

今年80.2％的水雉在官田區被記錄到，官田區仍是水雉的主要分布的區域。下營9.6％為水雉數量次多的區域，其他六甲、麻豆、鹽水、新營、柳營、歸仁、山上也持續有水雉記錄。今年新劃入的樣區─白河，則在睡蓮池調查到了12隻的水雉數量。

李文珍指出，惟今年調查員回報時，普遍提到整體環境的變遷，有好幾位調查員發現，很多原本是菱角田的區域都沒種植菱角了，雖然在其他塊區域水雉數量仍是很多，但菱角田的消失，讓他們為水雉的未來感到非常擔憂，也是警訊，值得政府腓關單位重視。

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