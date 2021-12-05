獨／搶車砍到見骨！漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

▲現在有錢還搶不到車，高雄中古車達人蘇煥景都透露連他們要搶車，都很困難 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受到原物料以及海運的影響，國際知名汽車品牌紛紛喊漲，不過不說你可能也不知道，現在不僅是新車漲價，就連中古汽車市場行情也要調漲，甚至還發生有錢還搶不到車的窘境，中古車商說分析說，民眾現在買新車大約都要等3個月才會交車，連帶造成中古車市場「搶車」。

高雄中古汽車達人蘇煥景透露現在中古車行都「抓不到車」，因為現在「晶片的問題以及航運的問題，新車都是缺車，消費者想要換新車，他等不到新車的情況下，就會造成中古車釋出的機會就得要等」，蘇煥景也坦誠現在抓也滿辛苦的，因為大家都搶著要。

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▲現在有錢還搶不到車，高雄中古車達人蘇煥景都透露連他們要搶車都很困難 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄中古車達人蘇煥景強調現在二手車也漲價了 。（圖／記者吳奕靖攝）

也因為搶二手車潮，現在中古市場的行情也漲了，蘇煥景透露漲很多，依照行情可能要多準備5萬到10萬才能購買消費者自己屬意的車輛，他舉例近期他收購了一台2017的「阿法」，價格都落在200萬左右，而全新車價是在284萬，4年下來的折舊空間並不大。

蘇煥景也分析現在像是國產車或是新進的進口車，公里數比較少的車輛大家都搶著要！像是Lexus或是賓士、BMW的車子要等得比較久，雙B車子是很夯的，而記者實地在採訪的過程當中，蘇煥景的電話一直響個不停，因為不少人在詢問一輛賓士B200的柴油車，這輛車卻已經在前一天秒殺，同款汽油車還是有人要嗆著要，生意好到一天之內就售出5輛中古車，蘇煥景私下說，有員工一個月賣出20多輛，上個月就領走超過20萬的薪水。

▲現在有錢還搶不到車，高雄中古車達人蘇煥景都透露連他們要搶車，都很困難 。（圖／記者吳奕靖攝）