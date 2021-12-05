　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伸手撿東西！包裝廠員工「短短3秒」被壓死　屍體慘卡機器裡

▲▼英國食品包裝廠員工路易斯（Louis Michael Standen）被機器壓死。（圖／翻攝自Facebook／Louis Standen）

▲27歲的路易斯（Louis Michael Standen）慘被機器壓死。（圖／翻攝自Facebook／Louis Standen）

記者吳美依／綜合報導

英國蘭開夏郡伯恩利（Burnley）發生一起可怕事件，食品包裝廠員工路易斯（Louis Michael Standen）正要下班時，不慎把物品掉到機器裡，他趴下去伸手撿拾，竟瞬間遭沉重膠槽壓住上半身，短短3秒內窒息慘死，直到調查單位趕赴現場，遺體還被卡在機器裡。

《鏡報》等外媒報導，本案發生於2019年12月，但直至本月才開庭審理。法醫指出，路易斯死於頸胸遭外部壓迫導致的窒息。英國衛生安全局（HSE）調查員雪倫（Sharon Butler）解釋，該機器的氣壓供應影響膠槽升降位置，而死者不幸在短短3秒的高風險期間被卡住。

據悉，案發當天，路易斯得知將要負責蛋糕底盤製作機時，還向同事表示，他其實不該操作那台機器，因為尚未完全了解相關步驟。

儘管如此，同事們卻出庭證時，路易斯曾接受適當的工作安全培訓。其中一名證人格澤喬維亞克（Angelina Grzechowiak）在案發7周前也發生意外，手腕慘遭同一機台卡住，但她表示，自己曾指導死者如何使用夾子，撿拾工作中掉落的任何物品。

睡衣勾到「烤箱把手」！她做早餐突跌倒　竟離奇吊死自己

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
吃到「冰箱殺手」　她感染腦炎高燒42度狂抽搐
大咖男星剃光頭！　一看「新造型」崩潰
接到「謝金燕電話」傻眼！他爽中百萬現金喊：夭壽
機車擦撞「千萬名車」　路人：求騎士心理陰影面積
存股20年資產滾出5000萬　他「口袋名單多3檔」跌就買
冷空氣再臨！急凍時間點出爐　一圖秒懂未來一週天氣
鳳梨世紀合體罔腰！　曝雙方「最新關係」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

接種後呼吸困難！他就醫又被補1針　4天狂打2疫苗怒問政府：怎麼辦

伸手撿東西！包裝廠員工「短短3秒」被壓死　屍體慘卡機器裡

南韓Omicron病毒擴散校園！「這2所名校」傳確診　曾到訪仁川教會

日本愛子公主終於成年！「長禮服白色套裝」超吸睛　笑容成熟穩重

中國留學生買上億日圓免稅品疑轉售牟利　日本擬限縮優惠對象

路面破100大洞沒人補！居民找法師做法　圍圈灑花求神：自己修復吧

水族館虎鯊「嘔出斷臂」遊客全嚇壞　竟扯出黑幫惡鬥血腥內幕

緬甸安全部隊開車衝撞抗議人群！5示威者被輾壓慘死　驚悚一幕曝光

土耳其總統發表演說　維安警「車被裝炸彈」！友人眼尖揭發逃死劫

她左耳突劇痛「狂冒黃色膿液」嚇壞！醫生曝真相　勸改掉1壞習慣

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

接種後呼吸困難！他就醫又被補1針　4天狂打2疫苗怒問政府：怎麼辦

伸手撿東西！包裝廠員工「短短3秒」被壓死　屍體慘卡機器裡

南韓Omicron病毒擴散校園！「這2所名校」傳確診　曾到訪仁川教會

日本愛子公主終於成年！「長禮服白色套裝」超吸睛　笑容成熟穩重

中國留學生買上億日圓免稅品疑轉售牟利　日本擬限縮優惠對象

路面破100大洞沒人補！居民找法師做法　圍圈灑花求神：自己修復吧

水族館虎鯊「嘔出斷臂」遊客全嚇壞　竟扯出黑幫惡鬥血腥內幕

緬甸安全部隊開車衝撞抗議人群！5示威者被輾壓慘死　驚悚一幕曝光

土耳其總統發表演說　維安警「車被裝炸彈」！友人眼尖揭發逃死劫

她左耳突劇痛「狂冒黃色膿液」嚇壞！醫生曝真相　勸改掉1壞習慣

屁孩網購稱「收到空箱」嗆告！老闆娘一招讓他嚇到封鎖

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

象魔力、羅傑斯下週返美　續留與否待慶功後討論

富邦勇士8壯士出賽！辛特力飆37分　擊退鋼鐵人奪開季首勝

江坤宇奪冠後偷偷掉淚　第三戰後感觸很深

阿部寬新戲1400台粉搶先看片花！橫濱流星：你們是最早看到的

陸再捐科興助大馬…黃明志「感謝文」酸爆！　網狂讚：說超好

吉需救援！吉娃娃睜無辜大眼「困木頭地板」　網笑翻：踩了會被咬

戲精爸假裝嚇到尖叫　杜賓「死亡凝視」5秒爆揍：很久沒被打？

汪公主爽坐沙發看電視　用眼神命令爸怒：工讀生出來！

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

她棉花棒挖耳「狂冒黃色膿液」嚇壞

「台灣有事」論引中國不滿　安倍回應

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

唯一淨土淪陷　「這國家」爆首例確診

印尼東爪哇火山爆發千人撤離　傳至少1人死亡

印度神童警告「12月這天後」疫情將恐怖擴散

智慧手錶「1數字狂飆」男友偷吃露餡

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口　27女兵活活燒死

他開箱巨蟒　下秒「整張臉被咬住」

12歲女兒交新男友　老爸襲胸嗆：胸部大就找男人！

2千多人瞬間亡　農藥廠外洩遺毒37年

16歲少年闖鬼屋「見鬼」活活嚇死

更多熱門

相關新聞

2千多人瞬間亡　農藥廠外洩遺毒37年

2千多人瞬間亡　農藥廠外洩遺毒37年

印度中央邦波帕爾市（Bhopal）曾發生農藥廠外洩事故，42噸劇毒「異氰酸甲酯」（MIC）及其他化學氣體汙染周邊，導致2259人立刻死亡，之後陸續有人不堪毒素、痛苦去世，讓罹難人數攀升至3787，另有超過57萬人受傷。當地居民及環境至今仍受毒素影響，37年來飽受疾病纏身之苦，且不斷生下畸形或智能遲緩的孩童。

吸入不明氣體　龍德造船廠工人1死1傷

吸入不明氣體　龍德造船廠工人1死1傷

即／龍德造船廠工安意外　1死1昏迷搶救中

即／龍德造船廠工安意外　1死1昏迷搶救中

三鶯線灌漿爆模3死2傷！職安署罰30萬

三鶯線灌漿爆模3死2傷！職安署罰30萬

即／裝修木工墜樓身亡　領班兒目睹現場崩潰

即／裝修木工墜樓身亡　領班兒目睹現場崩潰

關鍵字：

工安意外窒息

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

許維恩：很久以前就決定不要KID了

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面