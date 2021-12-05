日本愛子公主終於成年！「長禮服白色套裝」超吸睛　笑容成熟穩重

▲日本愛子公主於5日舉行成年禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本德仁天皇的獨生女敬宮愛子內親王今年12月1日屆滿20歲，正式步入成年皇族成員之列，而日本皇室決定今（5）日正式為愛子公主舉辦成年禮，由德仁天皇親自頒授象徵成年的「寶冠大綬章」，她穿著象徵成年皇族女性的長禮服、頭戴皇冠，正式在媒體前亮相，並帶著笑容說「謝謝」。

根據日媒《朝日新聞》，德仁天皇的長女愛子公主5日參加皇室為她舉行的成年儀式，首先於上午10時參謁供奉歷任皇室祖先的「宮中三殿」（皇居吹上御苑3座神社，賢所、皇靈殿、神殿），之後則是在宮殿鳳凰之間接受德仁天皇授予「寶冠大綬章」。

中午12時40分，愛子公主向天皇、皇后陛下請安後，以一襲白色的長禮服正裝、頭戴姑姑清子公主（黑田清子）身為皇族時所戴的皇冠，落落大方地接受記者們的提問，以及來自記者們的祝賀，而愛子公主則是笑著行禮說道，「謝謝」。

▲愛子公主被授予「寶冠大綬章」。（圖／達志影像／美聯社）

愛子公主下午配戴勳章、頭戴皇冠，除了拜見德仁天皇與雅子，並前往位於東京都港區的仙洞仮御所向祖父母，上皇明仁、上皇后美智子請安，然後再於下午4時回到皇居，接受包括叔叔文仁親王在內的皇族、以及包括新任首相岸田文雄等行政、立法、司法三權首長的祝賀。

愛子公主的生日為12月1日，但當天她在學校還有課，因此宮內廳決定將成年禮儀式定於5日舉辦。

依照日本皇室慣例，皇族女性成年後可以獲得一頂皇冠，文仁親王的2個女兒真子、佳子，也就是愛子的堂姊，其在成年禮上都戴著全新訂作的皇冠，不過礙於新冠肺炎疫情在日本產生的嚴重衝擊，宮內廳透露，考量到國民情緒，愛子認為無需要求訂製全新皇冠，而是改借姑姑清子結婚脫離皇籍時所交出的皇冠，將皇冠加以改良，修改頭圍尺寸後就可使用，簡單樸素，獲得一致好評。

愛子公主此舉為日本皇室節省2800萬日圓的開支，打破日本皇室150年來的傳統。

▲如今愛子公主已是年滿20歲的成年皇族女性。（圖／路透社）

回顧愛子公主20年來的成長歷程，她年幼時雖白胖可愛、不過在鏡頭前卻鮮少微笑，被日本各界輿論認為親切感不足，雜誌《文藝春秋》更爆料愛子被父母寵壞、驕縱任性，其長相經常被國內外當作飯後閒聊的話題，被認為外貌不及堂姊真子、佳子，15歲突然從圓潤的身材暴瘦，引起外界揣測恐怕是遭遇校園霸凌、甚至因長年外貌與身材被批評，而罹患厭食症。

根據《NHK》，考量到目前還處於防疫時期，愛子公主成年禮後不再舉行茶會、賀宴；而親近德仁天皇的幕僚則透露，其實德仁夫婦非常感念愛子在成長過程中被許多人手護、支持著。

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