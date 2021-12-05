南韓Omicron病毒擴散校園！「這所名校」傳確診　曾到訪仁川教會

▲韓國外國語大學驚傳有學生確診Omicron病毒。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（5）日上午再度通報3例新冠肺炎病毒變異株Omicron，合計共為12起感染案例，雖然防疫當局研擬於5日下午詳加說明染疫者身份，不過根據韓媒《News1》獨家掌握到的消息，其中1名於5日通報的Omicron病毒感染者，是韓國外國語大學的學生，他在確診前曾到訪過仁川市彌鄒忽區的教會。

Omicron變種病毒從南韓經由海外途徑傳入後，恐怕會在教會、校園等掀起大規模的群聚感染！

首先，一對40多歲牧師夫婦從奈及利亞入境，其30多歲烏茲別克籍友人開私家車前來接機，導致病毒傳給該名友人，而烏茲別克籍友人將病毒傳染給妻子、岳母，妻子與岳母曾於11月底前往仁川市彌鄒忽區某教會的400人大型宗教禮拜活動，導致病毒在該教會的俄羅斯分部擴散，目前已傳出至少10名新冠肺炎確診者。

根據韓媒《News1》，韓國外國語大學的1名在籍學生驚傳感染變種病毒Omicron，而他所就讀的校區位於首爾市東大門區，這代表著病毒已從仁川流入首爾，自從南韓教育當局於11月22日全面恢復「到校上課」後，該名學生於11月29日到韓國外國語大學首爾校區的社會科學館4樓，與其他30名學生一起聽課。

該名學生於11月30日於上午11時至下午1時、下午3至下午5時2度出入圖書館；12月1日下午2至6時又再度前往圖書館。

南韓防疫當局已針對其他聽課的30名同學、使用圖書館同樓層的139名學生發送建議接受PCR新冠篩檢的文字訊息，截至5日下午2時，有48人的篩檢報告呈現陰性。

目前南韓防疫當局、疾病管理廳、東大門區保健所（衛生所）仍未向韓國外國語大學下達任何指令。不過校方表示，已限縮管控圖書館、校內餐廳營運，同時將該名學生所參與的課程改為線上授課。

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▼1205魔王變種OMICRON入侵全球43個國家與地區。（圖／ETtoday，點圖可放大）

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