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緬甸安全部隊開車衝撞抗議人群！5示威者被輾壓慘死　驚悚一幕曝光

記者葉睿涵／綜合報導

緬甸自2月爆發政變以來已造成1300多人喪命，但軍事政變的抗議行動仍在持續。仰光5日上午再次爆發反政變抗議，沒想到緬甸安全部隊為了壓制示威行動，居然直接開車衝入和平示威的隊伍中，造成至少5人死亡、數十人受傷，15人被捕。目擊者指出，有部分民眾受衝撞後傷勢嚴重，已失去意識。

▲▼緬甸安全部隊開車衝撞人群，導致多人受傷昏迷。（圖／翻攝自推特／@waiwainu）

▲緬甸安全部隊開車衝撞示威人群。（圖／翻攝自推特／@waiwainu）

據路透社報導，仰光5日上午爆發快閃抗議行動，一小群示威人士手持橫幅，成群結隊地走上街頭高喊訴求。幾分鐘後，緬甸安全部隊開著軍綠色的卡車，快速地朝人群衝去。

現場目擊者告訴路透社，軍方占用了數輛民車從後方衝撞快閃抗議民眾，還不斷跟在走散的示威者後方，不停追趕、毆打和逮捕他們，導致部分民眾頭部受傷，甚至昏迷。

▲▼緬甸安全部隊開車衝撞人群，導致多人受傷昏迷。（圖／翻攝自推特／@hanni_than13）

▲多名示威者在衝撞中受傷昏迷。（圖／翻攝自推特／@hanni_than13）

一名匿名的抗議民眾向路透社還原了當時的情景，「我被卡車撞倒後無法起身，只好躺在路邊，一名軍人用步槍打我，我出手防衛並將他推開，但他卻立刻朝我開槍，我只好以鋸齒形方式，左躲右閃地逃走，我很幸運地逃過一劫」。

推特有網友稱，安全部隊在開槍和衝撞人群後，打死了至少4名手無寸鐵的抗議者，導致多人受傷被捕，而路透社聲稱，有5名示威者在這起衝撞意外中喪命，最少15人被捕。軍政府發言人至今尚未就此事作出回應。

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