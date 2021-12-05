她左耳突劇痛「狂冒黃色膿液」嚇壞！醫生曝真相　勸改掉1壞習慣

▲她棉花棒挖耳竟耳膜破裂「狂冒黃色膿液」。（示意圖／達志影像、TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

許多人都喜歡用棉花棒來清理耳朵，不過馬來西亞一名女子日前用棉花棒清理耳朵後，竟感到劇烈疼痛，而且還不斷流出黃色膿液，緊急就醫後才發現，自己的耳膜居然被挖破，聽力也因此受到影響。

根據《星洲網》報導，馬來西亞女子法麗達（Faridah Arshad）4日在TikTok上傳一段影片表示，她的左耳幾天前開始出現類似耳鳴的嗡嗡聲，而請聲音越來越密集，所以她嘗試用棉花棒挖耳朵，看看是不是有耳垢卡住，沒想到一挖之後，耳朵居然流出液體。

起初她以為是單純耳朵進水，而且耳朵的嗡嗡聲和疼痛感有稍微緩解後，她就準備上床睡覺，沒想到半夜左耳突然開始劇烈疼痛，耳朵還不停地冒出液體。法麗達拿了幾片棉花塞住耳朵後發現，從耳朵流出的竟然是黃色的膿液，用了三、四片棉花都止不住。

法麗達隔天立刻到診所就醫，醫生才說她的耳膜已經被挖到破裂，必須服藥跟滴藥水才能慢慢恢復，而目前距離看完醫生已經三天，她的聽力都還沒完全恢復，現在左耳的聲音就像是整個浸泡在水裡一樣，她也用自身經驗奉勸網友，千萬不要隨便用棉花棒掏耳朵。

兒科急診醫師吳昌騰就曾表示，耳道內的皮膚相當脆弱，即便使用棉籤，也有損傷耳道內部皮膚造成耳道發炎的風險，甚至嚴重導致耳膜破裂。因此建議，若耳垢未對耳朵產生危害，都不要去掏，建議用小指使用毛巾或紙巾清潔外耳道即可。

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