拜登保鏢激似阿湯哥！出場秒搶總統風頭　百萬網友暴動狂喊「老公」

▲拜登的隨行特工因為太帥而在TikTok爆紅，下同。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登在感恩節假期期間，與家人一同到麻州南塔克特島（Nantucket）度假，吸引了不少民眾圍觀。不過，保護總統的隨行特工一出場，拜登的風頭就瞬間被搶走，而這名特工也因為外表帥氣在TikTok爆紅。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，拜登在南塔克特島度假期間遇到了不少當地民眾，眾人也紛紛拿出手機捕捉拜登的身影，不過大家的注意力很快就從總統身上轉移到了隨行保護他的特工身上。這名特工身材高大，穿著一襲黑色風衣，戴著雷朋墨鏡，長相帥氣有型，讓不少民眾爭相拍攝。

TikTok一名網友諾塔蘭吉洛（Matthew Notarangelo）將帥哥特工的影片上傳到網路，並開玩笑寫道，「忘了總統吧，我好想嫁給他」。影片曝光後吸引了逾270萬名網友觀看，也讓這名特工在網上迅速爆紅。

不少網友指出，「我終於感覺我的稅金花在了對的地方」、「也太像《捍衛戰士》裡的湯姆克魯斯了吧」、「他是用性感在保衛國家」、「拜託當我老公」、「我是來看拜登的，沒想到卻因為這名特工而留了下來」。

其他網友也陸續上傳他們在南塔克特島其他地方巧遇帥哥特工的影片，有人指出，自己曾在一個小教堂見到帥哥特工用金屬探測器檢查做禮拜的人群。

現在帥哥特工的狂熱粉絲們正爭先恐後地探尋他的身份，甚至還有人開玩笑地表示，「我該怎麼才能被特勤局（USSS）抓住呢？」目前這名帥哥特工的身份依舊未明，不過有消息人士透露，他確實是美國特勤局的一名特工。

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