北韓「假新聞」氾濫！南韓統一部怒了...宣布投2億韓元強化監督

▲關於北韓、金正恩的假消息總是傳得滿城風雨，南韓統一部決定投資2億韓元打擊假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國會3日召開本會議，全體通過規模高達607照7千億韓元的2022年度的財政總預算，比起今年度還多出49兆7千億韓元，是歷年來最高額的財政預算，其中南韓統一部獲得1兆5023億韓元。南韓統一部表示，將會撥出2億韓元來打擊關於北韓（朝鮮）的「假新聞」。

根據《韓聯社》，南韓統一部表示，3日在國會全體所通過的2022年度財政預算中，獲得一般會計財政預算2309億韓元、南北韓合作基金1兆2714億韓元，合計為1兆5023億韓元；其中一般會計財政預算包括事業費1674億韓元、人事費用528億韓元、基本經費106億韓元。

南韓統一部表示，將會從1674億韓元的事業費中，另外撥出2億韓元成立「假新聞監控事業」，主要用於監控媒體、網路上所流傳關於北韓的「假新聞」、「假消息」，引發外界廣泛討論。

報導指出，其實從去年起關於北韓的假新聞、假消息就不斷流出，包括北韓最高領導人金正恩接受心臟手術病危、甚至死亡的消息，以及金正恩死亡或失事倒台後，其胞妹金與正發起軍事政變掌權的各種不實謠言，另外南韓還曾謠傳國內正大量生產防堵新冠疫情的口罩，準備全數送往北韓，這些假消息都曾令南韓統一部疲於奔命。

▲北韓長年來與外界阻隔，導致實際的正確訊息始終難以被掌握。（圖／達志影像／美聯社）

有鑑於北韓長年以來對外封鎖各種消息流出，導致關於北韓的正確資訊本就不易流通，南韓統一部為了防堵錯誤資訊流出，考慮研擬一套對策，並委託北韓、兩韓統一等領域之相關專家協助。

不過外界認為，國內媒體、外國媒體的報導資訊量實在太過龐大，如何從北韓相關訊息中挑出假新聞與謠言、如何確認報導內容真偽，以及監控的範圍為何，實在難以輕易定奪，在執行面上恐怕有一定難度。

南韓統一部表示，未來還會進行細部的討論與規劃。

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