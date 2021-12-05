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挪威耶誕派對驚現13例Omicron！　恐爆百例淪超級病毒趴

▲▼ 挪威再生能源業者Scatec公司在這間餐廳辦派對。（圖／路透）

▲挪威再生能源業者Scatec公司在這間餐廳辦派對。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

挪威首都奧斯陸（Oslo）一間公司上月舉辦耶誕派對，其中一名參與者就是該國首例Omicron確診個案。然而這場派對如今卻淪為超級病毒溫床，目前至少13人已確定感染Omicron。然而外界預測，這場活動最終的Omicron確診數恐怕上看百例，專家表示，這將成為南非以外的最大Omicron群聚感染事件。

綜合路透、彭博報導，挪威再生能源業者Scatec公司11月26日舉辦大型耶誕派對，因為這間公司在南非拓展業務，其中至少1名員工剛從南非返國。儘管所有參加者出席之前均已完整接種疫苗，且檢測結果都是陰性，但依據檢測結果，至少60人確診新冠，且其中一人確定感染Omicron，隨後又發現另外12人確診Omicron。

現已知確診者症狀輕微，無人住院治療，依據統計，挪威現階段共有19例Omicron確診，其中13人與這場派對有關。

不過奧斯陸政府坦言，預計接下來還會出現更多確診者。彭博引述挪威公共廣播NRK取得的消息指出，與這場派對有關的Omicron個案可能上看百例。

「這場派對就是個超級傳播事件」，挪威公共衛生研究所醫師奧維茲蘭德（Preben Aavitsland）透露，現階段已假設120名參與者當中，有半數確診Omicron，這也意味著，這場派對將成為現階段在南非以外的最大起Omicron群聚感染事件。

不過，奧維茲蘭德也說，現階段就說Omicron與Delta臨床狀況是否有不同，都還太早，儘管沒有人出現重症、無人住院，但考慮到這場派對的參加者來說，無重症、無人住院的狀況並不令人意外。

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