印尼塞梅魯火山噴發「至少13死41傷」　上千居民驚恐奔逃

記者吳美依/綜合外電報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山(Mt Semeru)4日噴發,火山灰及熱騰騰的煙塵直衝1.5萬公尺,迫使上千居民驚慌撤離,方圓5公里內也遭封鎖。《法新社》引述官方最新消息報導,這場災難造成至少13人死亡、41人受傷,其中許多人都遭到燒燙傷。

▲印尼塞梅魯火山4日噴發,造成至少13人死亡、41人受傷。(圖/翻攝推特@TaufiqMarhaban)

Bagana Lumajang is still at the location of the village jointly to look for victims who have not been evacuated due to the eruption of Mount #Semeru



