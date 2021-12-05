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美Omicron逾20例　白宮專家認「進入社區感染」：確診將一天天增加

▲▼ 美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國Omicron確診個案超過20例，擴及全美至少12州，染疫者旅行史、年齡、疫苗接種狀況均不相同，截至目前並無重症個案。不過白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）坦言，Omicron如今已進入社區感染階段，接下來確診數將一天天增加。

CNBC報導，全美Omicron個案擴及至少12州，範圍涵蓋加州、科羅拉多州、夏威夷州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、紐澤西州、紐約州、賓州及猶他州。其中令人關注的是，在20多名Omicron確診者當中，有些人並無旅遊史。白宮防疫專家佛奇表示，美國毫無疑問已進入社區感染階段，病例數將持續增加。

▲▼ 美國,新冠,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲美國民眾接受新冠檢測。（圖／路透，下同）

依據全美各州公衛機構通報的最新消息，20多名Omicron確診者目前症狀為輕度至中度，迄今並未有患者接受住院治療。但輕度染疫者的狀況可能隨著時間推移變得更嚴重，已知其中許多人均已完整接種疫苗，甚至有人已施打額外一劑疫苗，1人曾經確診過新冠。

科學家及公衛官員目前正在收集相關數據，確認Omicron是否更具傳染性、具免疫逃脫能力，或是否比其他新冠變異株更會引發重症。

美國官員透露，Omicron確診者均出現輕微症狀，這也代表接種疫苗仍然能預防重症。佛奇也說，依據實驗室研究，施打加強針可增加保護力，提升抗體，「有充分理由相信，接種疫苗並施打加強劑，會有一定程度的交叉保護，極有可能對抗重症，甚至對抗Omicron變異株。」

▲▼ 美國,新冠,疫苗,檢測。（圖／路透）

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