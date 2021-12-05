Omicron擴散全球43地　英國科學家：空氣傳播可能較強

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠新型變異株Omicron迄今擴散全球43個國家與地區。英國政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）科學家表示，依據初步跡象，Omicron空氣傳播可能比較強。此前，港大學者曾表示，香港首2例Omicron個案並無直接接觸，可能透過空氣傳播染病。

英媒天空新聞引述SAGE小組會議紀錄指出，Omicron空氣傳播可能比較強，但此一說法可信度低（low confidence）。此外，會議紀錄也提及，Omicron變異株可能擁有更強的傳播力及免疫逃脫能力，但針對染疫後是否引發重症的相關數據取得方面，現階段還太早。

不過，香港大學微生物學系系主任杜啟泓先前受訪時曾透露，在香港出現的首2例Omicron確診者並無直接接觸，推斷可能透過空氣傳播才染疫。但目前還要更多相關數據佐證，仍須耗時1周至2周的時間才可下結論。

▲世界衛生組織（WHO）3日表示，現行防疫措施仍有效。（示意圖／路透）

在南非首次發現的Omicron變異株被專家形容為迄今最令人擔憂的毒株，已知確診者出現咳嗽、肌肉痠痛、異常疲累等症狀，全球多名科學家坦言，Omicron突變數量至少30處，相當驚人，可能擁有高傳播力或更加致命，並使疫苗效力降低。

世界衛生組織（WHO）3日則表示，全球到目前為止並無出現Omicron死亡個案，儘管初步數據顯示其傳染力比Delta更強，但現行防疫措施仍有效。利物浦大學教授森普（Calum Semple）也說，目前應保持審慎樂觀態度，疫苗仍能有效避免重症，不過還是需要數周時間來證實。

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