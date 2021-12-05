CNN開除王牌主播！　他違紀替「州長哥哥」性醜聞護航洗白

▲CNN開除當家主播克里斯古莫（Chris Cuomo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國CNN在4日發出聲明表示，因當家主播克里斯古莫（Chris Cuomo）因介入其兄長、前紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）的性騷擾案，協助採取行動幫助安德魯古莫洗白，因此決定在無限期停職後將他開除。

克里斯古莫是CNN黃金時段收視率最高的新聞節目主持人，他在今年5月時承認，在建議哥哥如何從公關角度處理性騷擾案指控時，有違反部分CNN的規定。根據紐約檢察總長辦公室在11月底釋出的調查文件顯示，在整起性騷事件中，克里斯古莫幫助兄長辯駁的參與程度實際上更深。

▲紐約前州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）



CNN在最新聲明中指出，「克里斯古莫於本周稍早被停職，等候對有關他參與兄長辯護的新訊息做進一步的評估，我們聘請了一家受人敬仰的律師事務所進行調查，並已解雇了他，此決議立即生效。」聲明中也提到，在審查的過程中有更多的新消息出現，「儘管終止了協議，我們仍將進行適當的調查。」

解雇消息一出後，克里斯古莫在推特上表示，對這樣的結果感到非常失望，「我不希望我在CNN的日子以這種方式結束，但我已經告訴你們我為什麼以及如何幫助我哥哥，所以現在讓我說，雖然這很令人失望，但我為《古莫黃金時間》的團隊和我們作為CNN競爭最激烈時段第一名所做的工作感到非常自豪，我欠他們所有人一份情。」

民主黨籍紐約前州長安德魯古莫去年在疫情爆發後，為了防疫與時任總統川普槓上，也因此聲名大噪，一度成為民主黨內總統熱門人選，之後對11名女性員工性騷擾的醜聞爆出後，黯然退出角逐2020年總統大選。

更嚴重的是受害者對安德魯古莫的指控內容眾多，包括把手伸進女方襯衫下，觸摸私密部位還搓揉左乳房等，讓起初嚴詞否認的他在公眾壓力下被迫於8月請辭下台，並面臨性犯罪的刑事指控。

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