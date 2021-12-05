人妻搞上司！綠帽尪翻拍「激戰小王性愛片」全po網　被告到吃牢飯

▲新加坡一名男子偷拍妻子偷吃性愛片，並且上傳至網路上，因此被判坐牢。（圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名27歲男子懷疑已分居的妻子出軌，假借「借廁所」名義進入太太住處，卻伺機偷走手機翻看，果然發現對方與上司發生婚外情。他拿出自己手機翻拍證據，並將裸照及性愛影片全都公布在網路上，因此被判坐牢13周。

《聯合早報》報導，該男偷偷翻攝妻子與上司的對話紀錄、親密照以及2段女方裸體影片，6天後將性愛畫面上傳至臉書相簿，並將隱私權限設為「公開」，也就是說，不論是否互為好友，所有人都能看見。受害女發現後，憤而將丈夫告上法院。

控方表示，該男在受害者不知情的狀況下，翻拍其私密影音，甚至公開傳播，如此羞辱他人、侵犯隱私的行為，應該被判坐牢至少18周。但被告辯護律師指出，女方對婚姻不忠「有錯在先」，而被告一時被怒氣沖昏了頭，才會犯下罪行，希望法官從輕量刑。

該男被指控偷竊、擁有及傳播裸照等4項指控，但出庭時僅承認其中2項罪名。法官表示，他能夠理解被告的憤怒及動機，因此宣判監禁13周。

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