「I奶爆乳美少女」當OL慘被高層騷擾2年！　乾脆復出拍A片

▲桃園怜奈重回AV界。（圖／翻攝自桃園怜奈推特）

記者張靖榕／綜合報導

日本I罩杯豪乳級AV女優桃園怜奈此前生涯僅拍過3部片，她日前在節目上表示，2016年引退到去年9月復出這3年多的期間，曾抱拍3部片應該不會被發現的心情去知名企業當上班族，卻沒想到一眼就被認出，從此就不斷受到職場騷擾，還被公司要求經常要一起去喝酒，於是決定乾脆復出。

AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》專文介紹桃園怜奈，表示她去年9月復出以來，拍的作品銷售成績相當出色，但那段在大眾面前消失的期間做了什麼仍讓人好奇。她接受日本TVer訪問時表示，當時還只是大學生的她，起初認為拍3部片應該不會被發現，因此決定在拍完3部片後離開，結果沒想到作品出道上市後就成了大熱門，加上I罩杯大奶太有記憶點，很快就被人在網路上肉搜起底。

AV女優的身分從色情圈開始滲透回到她的日常生活，不僅在大學遭到同學騷擾，畢業進到日本知名廣告公司上班後，甚至不斷被公司高層透過內部信件邀約喝酒。





▲桃園怜奈。（圖／翻攝自桃園怜奈推特）

職場騷擾的情況持續約2年，桃園怜奈終於忍受不住，加上Google自己的名字後才發現，原來是鄉民口中的爆乳美少女，復出呼聲很高，因此才下定決定復出拍片。