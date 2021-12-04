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密西根校園槍擊案「凶嫌父母落網」　買槍送兒子釀4死7傷的慘劇

▲▼美國密西根州牛津高中（Oxford High School）爆發槍擊案，槍手的父親詹姆斯（James Crumbley）及母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）也遭起訴。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密西根州牛津高中（Oxford High School）爆發槍擊案，槍手的父親詹姆斯（James Crumbley）及母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）神隱後落網。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國密西根州15歲高中生犯下校園槍擊案，造成4死7傷的慘劇。他的父母因買槍給他當耶誕禮物，且在案發前忽略警訊，遭控過失殺人。兩夫婦神隱一段時間後，於今天落網。

高二生克魯布里（Ethan Crumbley）被控在底特律以北約60公里的牛津高中（Oxford High School）謀殺4人，他的父母詹姆斯與珍妮佛（James and Jennifer Crumbly）遭控過失殺人，3日皆未席線上庭訊，且疑似行蹤不明，奧克蘭郡（Oakland County）警長辦公室在社群媒體臉書發公告，要大眾協助留意他們的下落。

底特律警方發言人哈波（Rudy Harper）告訴美國有線電視新聞網（CNN），警方在距離牛津高中約64公里處的一棟工業建築內發現兩人，據信屬於他們的車輛也在一條街外被發現。

兩人的代表律師史密斯（Shannon Smith）與李曼（Mariell Lehman）先前告訴法新社，兩夫婦「基於自身安全考量」，在槍擊案當晚連夜離開鎮上，但他們「有計畫要回來應訊」。

執法人員則告訴CNN，兩人3日在牛津附近的1台提款機提領4000美元現金，並將手機關機，讓外界懷疑他們刻意搞失蹤。

奧克蘭郡檢察官檢察官麥唐納（Karen McDonald）罕見公布，克魯布里的父母分別面臨4項過失殺人罪名。

麥唐納在記者會上表示，公開指控的目的是讓造成這場悲劇的個人承擔責任，並向大眾傳達「槍枝擁有者須負起責任」的訊息。

她說：「儘管進入校園並扣下扳機的人是槍手，但還有其他人應該為11月30日發生的事件負責。」

檢方表示，在槍擊案發生4天前，克魯布里陪父親去了一家槍枝商店，詹姆斯在那裡買了一把半自動手槍。

克魯布里同一天稍晚在社群媒體上傳手槍照片，寫著「今天才剛到手的美人」。母親珍妮佛隔天也發文說，父子倆「在測試新買的耶誕禮物」。

檢察官描述，早在槍擊案發生前幾天，就出現了幾項令人不寒而慄的警訊。

某天，一名教師看到克魯布里在課堂上用手機搜尋彈藥資訊，繼而通報校方，校方傳訊給他的母親，卻未有任何回應。後來珍妮佛傳訊息給兒子說：「（哈哈大笑）我沒生你的氣，你必須學會不被抓包。」

麥唐納還說，槍擊案當天上午，一名教師發現克魯布里的一幅畫，上面有一把手槍、一顆子彈和一個流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。

克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

麥唐納說，做父母的讀到這些文字，也知道兒子能拿到致命武器，卻沒有任何作為，這相當荒謬，「我認為這根本是犯罪行為」。

後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4死7傷。

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