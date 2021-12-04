牧羊人派「絞肉沒熟」嬤狂嘔身亡　廚師跟餐廳下場慘了

▲餐廳烹煮食物，卻因為沒有確實冰存與煮熟，結果吃出人命。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

專業的廚師，卻犯下這麼致命的離譜錯誤！英國北安普頓郡（Northampton）有一間教會，其成員3年前到當地的一處餐廳聚餐，結果廚師所烹調的其中一道「牧羊人派」料理，裡頭的絞肉竟然沒熟，多人吃下肚後，陸續出現嘔吐、頭暈等症狀，有一名老婦人，甚至因此不幸死亡。近日當地法院宣布判決結果，廚師以違反食品法規，處4個月有期徒刑，得緩刑12個月，餐廳則被判罰9000英鎊（約新台幣33萬元）。

據《衛報》報導，2018年某日，有35名教友前往一處教會附近的餐廳。身為餐廳主廚的克勞徹（JohnCroucher），他在前一晚在備料時，將還沒煮熟的絞肉，放進裝有冰水的平底鍋中，結果在烹調過程中，因有事必須先離開，他只用了保鮮膜將肉包起來，就直接放在冰箱過夜，沒有多做處理。

後來回到廚房工作時，克勞徹又將絞肉重新煮了一遍，並加入熱的馬鈴薯泥，不過他在上菜時，並沒有確實確認溫度，還有確認絞肉有沒有煮熟，結果導致當天用餐的32名顧客，在吃完牧羊人派後身體出現嚴重不適，其中92歲紐蔓（ElizabethNeuman）最為嚴重，反覆嘔吐，最終因胃出血不幸喪命。

開庭時，克勞徹坦言是自己太急，不幸造成疏失；受害教會也表示，不希望報復餐廳、餐廳老闆或主廚克勞徹。而法官在檢閱相關資料和紀錄後，發現這間餐廳有重大衛生問題，已經不是初犯「從證據來看，這並不是一次性錯誤，2015年衛生稽查獲得3顆星，但2017年卻只有1顆星，顯見餐廳沒有採取措施改進。」最後主廚被判4個月有期徒刑，緩刑12個月；餐廳則因違反食品衛生法規，而遭罰9000英鎊，另外要額外支付法庭費用1000英鎊。

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