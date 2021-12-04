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高雄首推搜救犬月曆　功績輝煌又萌爆！維冠倒塌柴山秘境都有牠

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

記者許宥孺／高雄報導

誰說消防形象月曆一定得要是打火猛男！高雄市政府消防局發表2022年形象月曆，將目前培育中的12隻搜救犬各和一位領犬員搭配，每個月份都有萌樣爆表的搜救犬陪你度過，而其中6隻搜救犬已可參與國際搜救，包括花蓮大地震、台南維冠大樓倒塌以及柴山秘境等搜救任務都有牠們的身影。

高雄市消防局新推出形象月曆，主題取名「So Nice」，原因是今年疫情升溫，對第一線的消防及救護人員來說，充滿不確定及挑戰，取名「So Nice」就是一種揮別今年不安，期盼明年會更好的一種態度；同時，「So Nice」也諧音「搜 Nice」，是消防人員的自我期許，不僅希望大家能更好，在消防工作上，無論是救災、救護或是搜救犬的培訓上，皆能有所突破。

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Roger曾參與花蓮雲萃大樓倒塌救援，柴山失蹤搜索等任務;與領犬員李信宏參與110年度全國災害搜救犬IRO國家評量檢測高級(B級)獲第二名。（圖／高雄市消防局）

消防局代理局長王志平表示，搜救犬在災害現場中，一直以來都扮演著「神隊友」的角色，如2009年莫拉克風災、2014年高雄氣爆、2018年花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌等，都可以看到牠們在災難現場中不斷穿梭的身影。

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Colin曾參與花蓮地震雲翠大樓搜救。（圖／高雄市消防局）

王志平指出，目前高雄市消防局共培育12隻搜救犬，剛好在一年的12個月份分別擔任主角，並與本局的12位消防同仁搭配呈現人犬不同的情感面貌。其中5隻搜救犬在今年10月順利通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測，並在高級與中級測驗中，分別拿下全國第2名及第1名的殊榮，加上過去培訓的成果，計有6隻搜救犬，能參與國際救災之任務，而其他6隻搜救犬也持續積極培訓中。

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Aka曾參與桃源區石山林步道、鹽埕民宅倒塌、支援柴山密境(少女峰)山搜任務。（圖／高雄市消防局）

消防局表示，這是本局第一次推出消防形象月曆，希望嘗試不同風格、創造全新體驗，拍攝消防員不難，但是拍攝搜救犬就是一種挑戰，即使搜救犬的服從性較一般犬隻來得高，但為了拍攝需要，從角度、動作、錯位到搜救犬的表情，有時必須多次試錯，甚至有些照片還需要重新構思、擇地重拍，才能抓到需要的鏡頭，這種情況，考驗不只耐心、體力，關鍵是還有難以掌握的天氣，以及搜救犬的心情。

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬「巧克力」仍培訓中。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Zoe曾參與柴山阿朗壹、觀音山、柴山密境山搜，以及舊今日戲院圍牆倒塌，與領犬員蘇冠銘參與110年度全國災害搜救犬IRO國家評量檢測中級(A級)第一名。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Yulu培訓中。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Mina培訓中。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬「豆腐」曾支援柴山密境(少女峰)山搜、新興區舊今日戲院圍牆倒塌搜救。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Jungle培訓中。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬「傳八」與領犬員陳孟弘曾參與110年度全國災害搜救犬IRO國家評量檢測中級(A級)。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Schnell培訓中。（圖／高雄市消防局）

▲▼高雄市消防局首推「搜救犬形象月曆」。（圖／高雄市消防局）

▲搜救犬Quni培訓中。（圖／高雄市消防局）

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