意外跌坐二戰砲彈上！他下秒慘被爆肛　陸軍怕菊花炸裂派專家旁觀

▲英國一名男子在家中跌倒，導致一枚二戰時期的砲彈直接插入他的直腸。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國一名男子在家中打掃時，竟意外跌坐在一枚二戰時期的57毫米反坦克砲彈上，導致這枚砲彈直接卡在他的「菊花」內。男子隨後被緊急送院急救，而醫護人員也因為擔心砲彈可能有爆炸風險，特別聯絡了軍方的爆炸物處理小組到急診室待命。

據《太陽報》報導，12月1日早晨，這名不願具名的男子從私人軍火庫取出了一枚長約17公分、寬約6公分的57毫米反坦克砲彈。當他將砲彈放到地面欣賞時，居然不小心滑到，一屁股跌坐在砲彈上，導致這枚二戰時期的砲彈直接卡入直腸。

"The guy said he found the shell when he was having a clear out of his stuff...He said he put it on the floor then he slipped and fell on it and it went up his arse...I think he collected military memorabilia”https://t.co/brFuPKxwpu — Toby Muse (@tobymuse) December 2, 2021

這名男子隨後被緊急送到格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）急救。由於醫護人員擔心砲彈可能有爆炸風險，因此特別聯絡了英國陸軍的爆炸物處理小組到現場待命。當地警方表示，員警趕到醫院時，男子體內的砲彈已經被取出，而爆炸物處理小組檢查後也證實，砲彈沒有爆炸風險。

國防部知情人士表示，這枚砲彈是顆又粗又尖的實彈，當初被設計用來撕裂坦克的裝甲，還好砲彈已經是一塊惰性金屬，因此不會危及他人性命，不過醫師庫柏（Carol Cooper）指出，如果砲彈穿透男子的腸道，那他就極有可能死亡。幸運的是，目前這名男子已平安出院，且很快就能痊癒。

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