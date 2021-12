意外跌坐二戰砲彈上！他下秒慘被爆肛　陸軍怕菊花炸裂派專家旁觀

▲英國一名男子在家中跌倒,導致一枚二戰時期的砲彈直接插入他的直腸。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

英國一名男子在家中打掃時,竟意外跌坐在一枚二戰時期的57毫米反坦克砲彈上,導致這枚砲彈直接卡在他的「菊花」內。男子隨後被緊急送院急救,而醫護人員也因為擔心砲彈可能有爆炸風險,特別聯絡了軍方的爆炸物處理小組到急診室待命。

據《太陽報》報導,12月1日早晨,這名不願具名的男子從私人軍火庫取出了一枚長約17公分、寬約6公分的57毫米反坦克砲彈。當他將砲彈放到地面欣賞時,居然不小心滑到,一屁股跌坐在砲彈上,導致這枚二戰時期的砲彈直接卡入直腸。

"The guy said he found the shell when he was having a clear out of his stuff...He said he put it on the floor then he slipped and fell on it and it went up his arse...I think he collected military memorabilia”https://t.co/brFuPKxwpu