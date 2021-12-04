12歲女兒交新男友　老爸襲胸怒嗆：胸部大了就開始找男人！

▲被告竟趁著其他家人不在，襲胸親生女兒。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名少女2018年因為交男友被發現，遭到父母聯手施暴，父親隨後更是把她叫到房間，並伸手脫她衣服掐揉胸部稱，「妳是不是因為胸部變大了就開始找男人了！」受害少女直到3天後偷偷告訴牧師，整起事件才因此曝了光。而該案3日開庭，法官最終認定父親有罪。

根據《聯合早報》報導，該名少女是5個兄弟姊妹中的老么，2018年事發時她才12歲。當時她剛交了一個建築工男友，沒想到不久後就被父母發現，因此在同年11月28日被兩人聯手家暴鞭打。當晚少女的母親帶著其他兄弟姊妹到書局購物，僅留下老公和小女兒在家。

男子隨後將女兒叫到房間內，正當少女以為爸爸又要像以前一樣，在打罵完後好好安慰她時，她卻突然被父親壓倒在床上。男子甚至動手將她的上衣拉起，並伸手觸碰揉捏受害少女的胸部。事後，男子直接狠酸，「妳現在是不是因為胸部越長越大，所以就要開始找男人了？」

受害少女備受衝擊，但卻因為從小經常說謊，深怕沒有家人願意相信她遭到父親襲胸的事，於是只能默默隱忍。直到3天後，少女將此事偷偷告訴牧師，而牧師則承諾會與她的家人商討此事，隨後少女的姊姊便親自帶著她到警局備案。

時隔3年該案3日再度開庭，儘管現年55歲的被告堅持不認罪，但法官最終仍判其有罪。

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